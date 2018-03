6 miljoen huishoudens met zonnepanelen in 2023

Eind 2023 zijn 80 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland. Dat staat gelijk aan 6 miljoen huishoudens. Maar deze snelle groei leidt ook tot problemen, aldus het Zonne-Energie 2023 Scenario van duurzaam onderzoeksbureau Good!.



Bijna 2,5% van de Nederlandse stroom wordt nu met zonnepanelen opgewekt. Dat staat gelijk aan 730.000 huishoudens, 12 miljoen zonnepanelen en 12 km2, voornamelijk op daken.



“Vanaf 2010 is de markt voor zonnepanelen elk anderhalf jaar verdubbeld. Deze groei zal tot 2024 doorzetten”, aldus Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Good!



“Niet in 2030, maar al in 2023 zal door deze groei aan zonnepanelen een kwart van de totale doelen van het nationaal Klimaat- en Energieakkoord gerealiseerd zijn.”



Good!, bekend van het Nationaal Solar Trendrapport, laat zien dat het aandeel van zonnepanelen exponentieel groeit. “De groei van zonnepanelen gaat zelfs sneller dan voorspeld door de grootste optimisten”, aldus Heynen, “en de techniek en toepassingen zijn nog lang niet uitontwikkeld.”



Volgens het onderzoeksbureau gaat de explosieve groei van zonnepanelen gepaard met twee problemen.



In 2023 zijn er 30.000 installateurs nodig om de zonnepanelen te kunnen plaatsen, een groei van 700%. “Als we de doelstellingen van het Klimaat- en Energieakkoord willen bereiken en daarvoor niet heel veel installateurs uit het buitenland willen halen, dan zal stevig geïnvesteerd moeten worden in onderwijs”, volgens Heynen.



Ten tweede, zullen pieken op het elektriciteitsnet ontstaan. “In 2023 zal bijna 20% van de stroom, dat staat gelijk aan 6 miljoen huishoudens, door 80 miljoen zonnepanelen worden opgewekt. De zon schijnt natuurlijk alleen overdag en vooral tussen februari en oktober. Dit zal pieken op het stroomnet veroorzaken en daarom is energieopslag onmisbaar.”



De overheid wil dat 16% van de totale energie in 2023 duurzaam wordt opgewekt. Volgens de onderzoekers zal een kwart door zonne-energie worden opgewekt en de rest merendeels door windenergie.



Tevens concluderen de onderzoekers dat de groei van zonne- en windenergie lang niet genoeg is, omdat we steeds meer elektrisch gaan doen. Zo gaan we elektrisch verwarmen met warmtepompen en elektrisch rijden. Dat leidt tot veel minder gas- en olieverbruik, maar tot een forse stijging van het elektriciteitsverbruik.



Het Zonne-Energie 2023 Scenario van Good! wordt op 21 maart gepresenteerd en besproken tijdens kennisevent Solar Solutions 2018, op 21 en 22 maart in Expo Haarlemmermeer.