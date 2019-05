SQLSupport Microsoft Gold Partner Data Platform

SQLSupport is door Microsoft benoemd tot Gold Partner Data Platform. Microsoft bevestigt met dit partnership het hoge kennisniveau van SQLSupport op het gebied van SQL Server databases. In samenwerking met Microsoft zorgt het bedrijf uit Ede voor optimale SQL Server implementaties en databaseontwerpen, en ondersteunt zij bij het optimaal gebruik en beheer van de data.



Anja van den Berg, directeur van SQLSupport, toont zich blij met de benoeming: “We bieden specialistische kennis om databaseproblemen op te lossen en te voorkomen. Door onze persoonlijke aanpak kunnen we gericht advies geven en bijvoorbeeld ook maatwerk-trainingen verzorgen. Het Microsoft Gold Partner-predicaat is de erkenning van onze brede kennis en expertise en daar zijn we trots op!”



Met de toekenning van de Gold Partner-status benadrukt Microsoft niet alleen het hoge kennisniveau van de partner, maar geeft zij tevens toegang tot exclusieve kennis en updates. Daarmee zijn klanten van SQLSupport verzekerd van de meest up-to-date en efficiënte oplossingen.