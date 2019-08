Expositie: Ayako Rokkaku - “Spelen met kleuren, kleine ontdekkingen”

Ayako Rokkaku: ‘Spelen met kleuren, kleine ontdekkingen’



8 juni – 25 augustus 2019, Museum Jan van der Togt



LAATSTE KANS: Nog 10 dagen te zien!



Museum Jan van der Togt presenteert met trots de tentoonstelling ‘Spelen met kleuren, kleine ontdekkingen’ van Japans kunstenaar Ayako Rokkaku. Ayako Rokkaku is een van de snelst rijzende namen van het moment in de internationale kunstwereld. Zij heeft het museum ingericht met haar kleurrijke schilderijen, zaalvullende installaties en een overzicht van verschillende werken die zij in de afgelopen jaren heeft gemaakt. Het is haar eerste museale tentoonstelling in Nederland sinds haar solotentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam in 2011 en een niet te missen gelegenheid het werk te zien van momenteel misschien wel de populairste kunstenaar uit de hedendaagse Aziatische kunst.



Schildertechniek



Rokkaku volgde geen kunstopleiding, maar ontwikkelde als autodidact zelfstandig haar eigen unieke schildertechniek. Met haar blote handen brengt ze acrylverf direct aan op doek of karton. Ze begint aan een schilderij zoals aan een wandeling zonder bestemming; zonder vooropgesteld plan in haar hoofd, schildert ze op gevoel, tot er een compositie ontstaat. Een dromerig kleurlandschap waarin kleine bloemen, dieren en schedels zweven. Een terugkerend element in haar werk is de prominente aanwezigheid van meisjes in Japanse manga-stijl, met grote ogen en lange armen en benen. Deze meisjes zijn voor Rokkaku fun to paint en een manier om haar persoonlijkheid in haar schilderijen uit te drukken.







De slechts 1,56 meter lange Rokkaku demonstreert regelmatig haar schildertechniek tijdens live schilderperformances, waarbij zij werkt op soms wel zeven meter brede doeken. “Het is geweldig om te schilderen op iets dat veel groter is dan ikzelf ben. Als ik heen en weer beweeg tussen de hoeken van zo’n enorm doek, beginnen de kleuren door mijn lijf te stromen.” In de afgelopen jaren experimenteerde Rokkaku met verschillende nieuwe technieken en materialen. Installaties van wol en karton, sculpturen van lagen acrylaat en met de hand beschilderde antieke Louis Vuitton-koffers.



Ayako Rokkaku



Wereldburger Ayako Rokkaku (Chiba, 1982) woont en werkt afwisselend in Berlijn, Porto, Tokio en Amsterdam. In 2002 maakt Rokkaku haar eerste schilderijen door direct met haar handen acrylverf op karton aan te brengen. Vanaf dan begint haar werk op te vallen en in 2003 en 2006 ontvangt ze prijzen tijdens de Geisai, een beurs voor jonge kunstenaars in Tokio, georganiseerd door de wereldberoemde kunstenaar Takashi Murakami (Tokio, 1962).



Sinds haar eerste solotentoonstelling bij Gallery Delaive in 2007, heeft Rokkaku exposities gehad in vele galeries en op kunstbeurzen in Azië, Europa en de Verenigde Staten en solo-exposities in onder meer de Kunsthal in Rotterdam en het Meulensteen Danubiana Art Museum in Slowakije, waarop duizenden bezoekers afkwamen. Kunstkenners noemen Rokkaku steevast als één van de meest veelbelovende jonge kunstenaars van het moment.



Record



Op 27 juli werd op een veiling in Japan een schilderij van Ayako Rokkaku afgehamerd voor een prijs van 136.438,00 euro, waarmee het momenteel het duurste schilderij van Rokkaku is dat verkocht werd op een publieke veiling. Lang zal dit record naar verwachting echter niet standhouden.



De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met Gallery Delaive, Amsterdam.



Museum Jan van der Togt



Dorpsstraat 50



1182 JE Amstelveen



www.jvdtogt.nl



Openingstijden: dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur