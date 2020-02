Nederland heeft eindelijk een brouwacademie

Vanaf vandaag kunnen professionele en commerciële bierbrouwers in Nederland terecht voor bierbrouw modules op HBO- en WO-niveau. In omringende landen zoals in België en Duitsland bestaan er al lange tijd brouwopleidingen van naam en faam. In Nederland waar inmiddels circa 350 bierbrouwers eigen brouwketels hebben, was het tot vandaag niet mogelijk om op hoger niveau brouweducatie te volgen. Nederlands bekende bierexpert en brouwtechnoloog Fiona de Lange die zelf in België en de VS vier biertitels behaalde lanceert de Enjoying Beer Academy. De Lange: “Om te voorkomen dat Nederland als brouwland achterop gaat lopen op het gebied van kwaliteit, moest er iets gebeuren. Ik sprak de laatste maanden veel brouwers die aangaven dat er steeds op kwaliteit wordt gehamerd maar dat een fatsoenlijke brouwacademy gek genoeg in Nederland ontbreekt. Ook voor de Nederlandse hobbybrouwer, een grote motor achter de groei van brouwerijen in Nederland is er nu een eendaagse brouwdag te volgen. Samen met Brew Monkey en bierbrouwwinkel.nl van eigenaar Sander de Jong en Brouwerij Van de Oirsprong in Oirschot is een dagvullend programma ontwikkeld.” Opleidingsprogramma Enjoying Beer Academy biedt om te beginnen educatieprogramma’s op het gebied van off-flavours, smaakafwijkingen in bier en de basis brouwprincipes van 12 veel gebrouwen bierstijlen. In het najaar zal in samenwerking met één en mogelijk zelfs meerdere HBO- en universiteiten basis brouw- en masterprogramma’s voor bierbrouwers worden aangeboden. Meer informatie over het opleidingsaanbod is te vinden op https://enjoyingbeer.nl/

Over Enjoying Beer

Enjoying Beer is hèt platform voor de bierliefhebber, de thuisbrouwer, de professionele brouwer en bedrijven die op zoek zijn naar een bijzondere bier experience! Op de Enjoying Beer Academy worden opleidingsprogramma’s aangeboden voor horeca, thuisbrouwers en professionele brouwers. De opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met bierspecialisten en HBO- en WO-opleidingsinstituten. Enjoying Beer is een initiatief van bierexpert Fiona de Lange. Voor meer informatie kijk op https://enjoyingbeer.nl/ en https://www.fionadelange.nl/ of neem contact op via fiona@enjoying-beer.com of +31(0)651149231.



Over Brew Monkey

Brew Monkey is een initiatief van eigenaar Sander de Jong en leert je eenvoudig thuis bier te brouwen, gewoon in je keuken! Met één van de starterspakketten, een duidelijke handleiding en handige instructiefilmpjes op Youtube kan je direct aan de slag. Of je nu met een basispakket wil beginnen of gelijk met een uitgebreid premiumpakket aan de slag wil, alles is mogelijk. Je kan kiezen uit een Wit, Weizen, Blond, Tripel of IPA bier. En als je de smaak te pakken hebt dan bestel je eenvoudig een los ingrediëntenpakket want de bijgeleverde vergistingsemmer is herbruikbaar. Blijkt het brouwen toch lastiger te zijn dan gedacht, dan is Brew Monkey via WhatsApp en Messenger goed bereikbaar voor support. Wil je Brew Monkey volgen? Check dan Facebook, Instagram of Twitter @brwmnky. https://www.brewmonkey.nl/ | info@brewmonkey.nl | 06-24905937