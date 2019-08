Online platform voor tweedehandsmuziekinstrumenten gelanceerd

Het eerste online platform binnen Nederland en België voor tweedehands muziekinstrumenten is vandaag 14 Augustus 2019 gelanceerd in Nederland en België. HaleyJess is de marktplaats voor muzikanten, speciaal voor het kopen en verkopen van gebruikte muziekuitrustingen en -instrumenten.



Het platform is ontstaan vanuit de grootste Facebook Marketplace winkel in muziekinstrumenten, met in Nederland zo’n 32.000 en in België zo’n 52.000 leden. Om de leden beter te bedienen is het platform ontwikkeld. Inmiddels staan er meer dan 1000 advertenties online.



Het is voor verkopers mogelijk om producten zelf te verkopen of om dit middels de VIP-service uit te besteden aan HaleyJess. De artikelen kan men naar het depot sturen, waarna HaleyJess de volledige afhandeling overneemt.



HaleyJess wil met haar platform bijdragen aan het verduurzamen van de wereld door de stimulatie van het kopen en verkopen van tweedehands muziekuitrustingen en -instrumenten.



Website: http://www.haleyjess.nl



Facebook Marketplace: https://www.facebook.com/groups/UsedMusicNewGlory



Facebook: https://www.facebook.com/haleyjess.nl



Instagram: https://www.instagram.com/haleyjess.nl/