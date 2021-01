'Huiseigenaren vragen massaal energielabel aan'

Dit is een expertquote van Maarten Eeke van der Veen, Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Enorme toename in aantal aanvragen energielabel in laatste maanden 2020.



Huiseigenaren hebben in de laatste maanden van het vorige jaar massaal een energielabel voor hun huis aangevraagd. In december alleen al werden 250.000 labels afgegeven. Dat is tien keer zoveel als in een reguliere maand en evenveel als in een doorsnee jaar. In totaal zijn vorig jaar bijna 360.000 energielabels geregistreerd. Deze huiseigenaren hebben slim geanticipeerd op de nieuwe regelgeving.



Een in 2020 afgegeven energielabel blijft tien jaar geldig, dus tot in 2030. Iemand die zijn huis in die periode gaat verkopen hoeft geen nieuw, duur energielabel aan te vragen. Vanaf 1 januari is het energielabel heel veel duurder geworden, de bedragen lopen uiteen van 200 tot meer dan 300 euro. Helaas biedt het nieuwe label de koper van een huis nauwelijks meer dan het oude label. een advies voor verduurzaming van de woning ontbreekt. Daar moet nog steeds apart voor worden betaald.