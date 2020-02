Songfestivalbingo met Kees Bos

Vanaf 1 maart 2020, VD Valk Hotel Rotterdam.



Vanaf 1 maart aanstaande gaat Kees Bos (oud-cabaretier en oud winnaar van het Cameretten festival) met zijn “Songfestivalbingo” op tournee. Het eerste optreden vindt plaats in het Van der Valk Hotel Rotterdam. Daarna volgen Doetinchem, Hoogvliet en Amsterdam. De Songfestivalbingo gaat op een speelse manier om met het fenomeen Songfestival. Er passeren bijna 150 liedjes uit heden en verleden de revue. Kees Bos maakt gebruik van het bingo-format en voegt daar ook nog wat extra programmaonderdelen aan toe: De Kara-O-Kees en het snelle quizje “Per Seconde Wijzer”.



Bingomaster Bos bedacht ooit een bingo op muziek. In plaats van getallen komen er songtitels op de deelnemerskaarten terecht. Wat je hoort streep je af. Kees leverde de afgelopen jaren verschillende thema’s af, van jaren 50 muziek tot afleveringen met hedendaagse artiesten (korte fragmenten).



Het Eurovisiesongfestival is een onuitputtelijke bron van leuke (en minder leuke) liedjes. Daaruit destilleerde Bos een vijftal “catchy” rondes en maakt te pas en te oppas grappige kanttekeningen. Ook de interactie met de deelnemers is van groot belang. Deze “Bingo” is niet gericht op het winnen van grote geldelijke bedragen. Net als bij de Olympische Spelen is deelnemen belangrijker dan winnen. In de prijzenpot bevinden zich hoofdzakelijk prijzen met een songfestival gerelateerd karakter.



Van de kandidaten wordt niet per se verwacht dat zij alle uitvoerenden bij naam kennen. Uiteraard ziet Kees zich zelf inmiddels wel als een deskundige op songfestivalgebied.



Voor exacte data en het reserveren van tickets, raadpleeg: https://songfestivalbingo.nl/