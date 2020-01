Shell Vianen laat klanten nu ook water tanken

Bij Shell Kooijman Vianen kunnen klanten vanaf nu hun eigen waterfles bijvullen. Daar staat namelijk het éérste KRNWTR-to go tappunt van Nederland. Zo kunnen mensen onderweg hun eigen waterfles vullen met gefilterd, gekoeld of bruisend water en hoeven ze geen single-use waterflesje meer te kopen, dat vaak al binnen 15 minuten na aankoop wordt weggegooid.



Uit onderzoek blijkt dat 85% van de 18 tot 34-jarige gebruik maakt van een hervulbare waterfles. Toch kan deze onderweg nog maar op weinig plekken gevuld worden, waardoor mensen gedwongen worden een single-use waterflesje te kopen. Zonde, zo vindt ook Shell Kooijman Vianen. Daarom kunnen klanten daar vanaf nu hun eigen waterfles vullen. Hebben ze geen waterfles bij zich, dan kunnen ze ook een duurzame RVS waterfles aanschaffen. Deze bevat watertegoed, waarmee de fles gratis gevuld kan worden.



‘De CO2 -impact van een waterflesje (500ml) is 85,21 gram CO2. Dit staat gelijk aan bijna 1 kilometer uitstoot van een Fiat Punto’ zegt Tom Niekamp, oprichter van KRNWTR. ‘Daar willen wij wat aan doen, met duurzame producten waaruit je gefilterd, gekoeld en bruisend water kunt drinken en tappen. Want waarom water drinken dat verpakt en vervoerd moet worden, terwijl we in Nederland kraanwater hebben van topkwaliteit.’.



Het tappunt bij Shell Kooijman Vianen wordt nu nog getest, maar bij een goede uitkomst zullen er meer to go-tappunten in Nederland worden geplaatst. Hiermee wordt de aanschaf van single-use waterflesjes onderweg overbodig. Dat scheelt geld, afval en CO2. Zo houden we samen onze oceanen schoon!



KRNWTR

Social Enterprise KRNWTR is in 2010 opgericht door 2 vrienden die zich ergerden aan plastic afval en single-use plastic flesjes. KRNWTR promoot het drinken van kraanwater door het leveren van unieke watertappunten (voor gefilterd, gekoeld plat en bruisend water), design karaffen, glazen, waterflessen en natuurlijke siropen. KRNWTR klanten zijn onder meer vele scholen, Restaurants, bars, de KLM VIP Lounge, ABN AMRO CIRCL, Landal, GreenParks, Pathé en vele andere bedrijven die op een simpele manier willen bijdragen aan verduurzaming. 5% van de omzet van nieuwe klanten wordt geïnvesteerd in initiatieven die plastic soep verminderen.