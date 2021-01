Rockfield voegt 194 betaalbare appartementen toe aan de portefeuille

Op 1 december 2020 ondertekenden landelijke projectontwikkelaar en bouwer VORM en investeerder en ontwikkelaar Rockfield Real Estate (namens een van hun fondsen) de overeenkomst voor de realisatie van woongebouw Fibonacci in Amsterdam, stadsdeel Oost. Tevens zal Rockfield het propety management gaan verzorgen. Naar verwachting start de bouw in het tweede kwartaal van 2021.



Met Fibonacci voegt VORM 243 huurappartementen toe aan het duurzame en betaalbare huursegment in de gemeente Amsterdam. Alle woningen vallen binnen het betaalbare huursegment, waarvan 20% is bedoeld voor sociale huur (aangekocht en beheerd door woningcorporatie Stadgenoot) en 80% voor de middenhuur. De 194 middenhuur appartementen zijn bedoeld voor een van de fondsen van Rockfield. Namens Rockfield ondertekenden Guido van der Veen, Directeur Ontwikkeling en Wouter van den Eijnden, CEO, de overeenkomst.



Betaalbare woningen



In de ontwikkeling van Fibonacci is veel aandacht voor de leefomgeving van de toekomstige bewoners. Het nieuwe woongebouw krijgt een gebalanceerde mix van doelgroepen en functies. “We creëren een duurzame leefomgeving met een community living concept”, vertelt Jeroen van Lier, Ontwikkelmanager Gebieds- en locatieontwikkeling bij VORM. Daarnaast leveren we met woongebouw Fibonacci een hele grote bijdrage aan de ambitie van de gemeente Amsterdam om jaarlijks 1670 middenhuurwoningen te bouwen”, vult van Lier aan. Met Fibonacci werken Rockfield en VORM aan betaalbare huisvesting voor onder andere young professionals in Amsterdam. Wonen in Fibonacci staat gelijk aan de behoefte van urban living; een combinatie van stads wonen, met een groene touch. De specialiteit van Rockfield. Guido van der Veen: “ Rockfield is gespecialiseerd in betaalbare en hoogwaardige huisvesting van urban professionals. Wij hebben als opgave om de komende periode onze portefeuille aan woongebouwen in Nederland verder uit te breiden. Fibonacci past perfect binnen deze zoektocht en sluit naadloos aan op onze woonvisie”.



Community living concept



Het concept wordt door Rockfield verhuurd onder de naam Fibonacci welke zich kenmerkt door haar appartementen hoogwaardig en volledig afgewerkt met vloer- wand en raambekleding op te leveren en richt zich op gastvrijheid, service en community. In het woongebouw komen voorzieningen die de participatie tussen huurders onderling als ook met de directe omgeving stimuleren. Rockfield wil met deze kenmerkende gastvrijheid en de bekende programmering van sociale events een bijdrage leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied.



Duurzame woningen



De woningen zijn een kwalitatief hoogwaardige toevoeging aan stadsdeel Oost. Tevens betekent wonen in Fibonacci duurzaam leven. De woningen worden opgeleverd met een EPC van 0,15 en een GPR gebouwscore van 8. Het gebouw wordt voorzien van een eigen WKO-installatie waarop de individuele woningen zijn aangesloten. Daarnaast worden de groene daktuinen o.a. benut voor het bergen van 200m3 water, waarmee de beplanting wordt geïrrigeerd.



Realisatie door VORM2050



VORM 2050 zal met haar strategische maakpartners zorgdragen voor de realisatie van het project. Uniek hierbij is de volledige prefabricage van het gebouw. Vanaf de begane grondvloer worden alle kant-en-klare bouwelementen geassembleerd. Naast bouwtijdoptimalisatie levert dit vooral een grote milieuwinst op.



Locatie



Het plangebied is gesitueerd in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam (stadsdeel Oost). Ten westen van het plangebied liggen de Oostelijke Eilanden (het Funenpark en de CzaarPeterbuurt), die deel uitmaken van stadsdeel Centrum. Ten oosten van het plangebied ligt het Cruquiuseiland. Omliggende infrastructuur maakt het perceel tot een soortrestgebied en eiland in de stad. Het spoor aan de westzijde de Panamalaan aan de oostzijde en de Cruquiuskade aan de zuidzijde vormen de harde begrenzingen.



De oplevering van het woongebouw staat gepland in het derde kwartaal van 2023.