PERSUITNODIGING: JAARCONFERENTIE NATIONAAL TECHNIEKPACT 18 JUNI 2018

Datum: maandag 18 juni 2018



Tijd: 12.00 uur tot 17.00 uur



Locatie: TT Circuit te Assen



Maandag 18 juni 2018 nemen minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens het kabinet de extra inzet voor het Techniekpact samen met de voortgangsrapportage van het Techniekpact in ontvangst. Ook worden de nieuwe arbeidsmarkt- en onderwijscijfers bekend gemaakt.



Tijdens de jaarconferentie, waar het eerste lustrum van het Techniekpact wordt gevierd, maken de partners van het Techniekpact bekend op welke thema’s ze de komende jaren extra inzet gaan plegen om versneld resultaten te bereiken. Aanleiding hiervoor is de nog altijd grote vraag naar goed geschoolde vakmensen op de technische arbeidsmarkt. De sterk aantrekkende economie, innovaties, nieuwe marktkansen en maatschappelijke uitdagingen hebben de vraag - ten opzichte van de start van het Techniekpact in 2013 - aanzienlijk vergroot. Zo brengt de transitie naar een meer duurzame economie aanzienlijke werkgelegenheidskansen in de bouw- en installatiesector met zich mee. En leidt de digitalisering in niet-technische sectoren tot de creatie van nieuwe banen in Nederland.



De jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact wordt dit jaar georganiseerd door het landsdeel Noord (provincies Drenthe, Groningen en Friesland) en vindt plaats op het TT Circuit in Assen.



Landsdeel Noord



In Noord-Nederland staan onderwerpen als energietransitie, digitalisering en de toenemende invloed van technologische ontwikkelingen in andere sectoren hoog op de agenda. De technologische innovaties om te komen tot nieuwe duurzame energie verbindt de provincies, gemeenten en regio’s in landsdeel Noord. In projecten werken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en kennisinstituten samen bij het realiseren van die innovaties en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Verbindingen tussen onderwijsniveaus, tussen studenten, scholen en bedrijven, met andere sectoren zoals de zorg, defensie, water en agri-food maar ook de grenslanden spelen hierin een belangrijke rol.



Werkbezoeken bewindspersonen



In de ochtend op maandag 18 juni brengen de bewindspersonen een werkbezoek aan de regio in het kader van het Techniekpact. Minister Van Engelshoven (OCW) brengt een bezoek aan het TT Instituut in Assen. Staatssecretaris Keijzer (EZK) brengt een bezoek aan het InnovatieCluster Drachten.



Programma Jaarconferentie Techniekpact



13.00 – 14.15 uur Plenaire opening:



- Welkom door Cees Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe en landsdeeltrekker Techniekpact



- Keynote over energietransitie door Gertjan Lankhorst van New Energy Coalition



- Gesprek met minister Ingrid van Engelshoven (OCW), staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), mkb-er, docent en student over de uitdagingen voor het onderwijs en de arbeidsmarkt.



- Overhandiging nieuwe inzet Nationaal Techniekpact aan de bewindspersonen door Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact en FLL-team Pretty Smart Power Girls



14.30 – 16.30 uur Diverse lezingen, workshops en inspiratiemarkt



16.30 – 17.30 uur Netwerkborrel