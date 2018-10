Nederlandse dj's maken remix voor Janet Jackson

De Nederlandse dj RoleModels en muziekproducent / A&R Marvin Kuijs hebben de officiële club versie van Janet Jackson haar nieuwe single 'Made For Now' feat. Daddy Yankee geproduceerd.



De single bereikte eerder al nummer 88 in de nationale hitlijst van de VS (de USA Billboard Hot 100) en is deze week gestegen naar de felbegeerde nummer 1 positie in de USA Billboard Dance Club Songs.



RoleModels en Marvin Kuijs hadden featurings met- en produceerden songs voor internationale supersterren waaronder Usher, Lil Wayne, Nicki Minaj, Snoop Dogg en Shaggy.



Mede vanwege deze eerdere samenwerkingen nam Janets management contact op met de Nederlandse producers met het verzoek om een club remix te maken voor Janet Jackson haar nieuwe single.



Kuijs: 'We waren vereerd met het verzoek en ik sprong letterlijk een gat in de lucht toen ik het hoorde. Het is namelijk een enorme eer om met een icoon zoals Janet te mogen samenwerken. Daarnaast was het voor mij als groot Jackson fan een droom om ooit te mogen samenwerken met iemand uit de Jackson familie. Sometimes dreams do come true'.



De wereldwijde promotie voor de club versie start vandaag en binnenkort zal deze ook voor de consument als download te verkrijgen zijn in de gerenommeerde webshops.