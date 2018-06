Duurzame inzetbaarheid vereist omslag van praten naar doen

Door de verhoging van de pensioenleeftijd wordt de noodzaak om ouder personeel duurzaam inzetbaar te houden steeds groter. Om dreigende uitval van oudere werknemers te voorkomen en daarmee de problemen van de toch al toenemende tekorten aan personeel te vergroten, is het de hoogste tijd dat ondernemers en werknemers het initiatief nemen om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Niet door er nog langer over te praten, maar door samen aan de slag te gaan. ESF-subsidie kan daarbij helpen.



Het Platform O&O-fondsen (http://www.platformoeno.nl/) organiseert op vrijdag 29 juni van 10.00-13.00 uur in Tilburg een bijeenkomst voor besturen en directies van O&O-fondsen. Aan de hand van praktijkverhalen kunnen de fondsen zèlf ervaren wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om duurzame inzetbaarheid binnen hun branche en hun ondernemingen tot actiethema te maken.



Daarbij kan gebruik worden gemaakt van € 25 miljoen die staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar stelt voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Subsidie kan worden aangevraagd door O&O fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De aanvraagperiode loopt van 1 tot en met 26 oktober 2018.