Condoomfabriek zet zich met Guerilla Gardening in voor de bijtjes

Condoomfabriek.nl zet zich met Guerilla Gardening in voor de bloemetjes en de bijtjes.



Vanaf eind mei zal Condoomfabriek.nl, één van de grootste Nederlandse online verkopers en producent van condooms, bloemzaadjes meeleveren met de bestellingen. Onze klanten worden daarbij opgeroepen om zich actief bezig te gaan houden met ‘Guerilla Gardening’ en de bijen populatie te stimuleren.



“In eerste instantie sluit deze actie misschien goed aan bij het ‘grappige’ imago van de webwinkel,” zegt Jacqueline Texidor van Condoomfabriek.nl. “We hebben een beetje het patent op dubbelzinnige humor en bereiken hier de open minded en bewuste jongeren mee. In dit geval betekent het dat we mensen oproepen om hun bloemenzaad op zo veel mogelijk plekken achter te laten. Dat is misschien niet helemaal logisch wanneer je condooms verkoopt, maar het gaat ons om een stukje bewustwording.”



En achter die onderbroekenlol blijkt de aanpak van een serieus probleem schuil te gaan. Texidor: “Het gaat erom op zoveel mogelijk plekken bloemzaad te verspreiden. Gooi ze bijvoorbeeld uit je autoraampje, de berm in. Uit onderzoek is gebleken dat méér wilde bloemen, en het vergroten van de natuurlijke habitat, kunnen helpen bij de aanpak van de bijensterfte. En dat moet gebeuren, want mensen zijn veel afhankelijker van bijen dan de meeste mensen beseffen. Zonder bijen geen voedsel, daar komt het helaas op neer.”



Of de actie van Condoomfabriek.nl de bijensterfte een halt toe gaat roepen valt nog te bezien. Texidor: “Daarvoor is natuurlijk veel meer nodig. Maar het helpt hopelijk een klein beetje, en misschien dat meer jongeren zich bewust worden van hoe belangrijk bijen voor mensen zijn. Daarnaast: meer bloemen, daar wordt de wereld in ieder geval een stukje vrolijker van. En tenslotte: het past bij ons. We houden ons bij Condoomfabriek.nl dagelijks bezig met seks en veilig vrijen, of hoe dat vroeger weleens genoemd werd: de bloemetjes en de bijtjes”.



#debloemetjesendebijtjes