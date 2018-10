Collectie hedendaagse kunst en Rietveld meubilair bij Haags Venduehuis

In de komende Naoorlogse & Hedendaagse Kunst- en Designveiling biedt het Venduehuis Den Haag onder andere de privécollectie van het verzamelaarsechtpaar Kersten-Van Steenbergen aan. Deze collectie, die voornamelijk Nederlandse teken- en schilderkunst van de afgelopen dertig jaar omvat, werd in 2003 voor het laatst in het openbaar getoond tijdens een tentoonstelling in het Teekengenootschap Pictura in Dordrecht.



Onder andere Marinus Boezem, JCJ Vanderheyden, Reinier Lucassen, Leon Adriaans, Paul van der Eerden, Arie de Groot en Ditty Ketting zijn in de collectie van deze gepassioneerde verzamelaars vertegenwoordigd. Het echtpaar hoopt door deze veiling met meer dan tachtig werken een nieuw publiek te inspireren op een vergelijkbare wijze een verzameling op te bouwen.



Daarnaast biedt het Venduehuis een breed overzicht van de kunstrichtingen uit de 20ste en 21ste eeuw. Een originele tekening van Constant, opgenomen in de luxe editie van zijn New Babylon portfolio, en attractief werk van Theo Wolvecamp, Anton Rooskens en Karel Appel zijn begeerde objecten voor CoBrA verzamelaars.



Tevens is er een groot aanbod van werken uit de Nieuwe Haagse School waaronder schilderijen van Willem Hussem, Jan van Heel, Jan Roëde en Will Leeuwens.



Zeldzame werken van onder meer Reinier Lucassen, Gustave Asselbergs en Gerard Verdijk vertegenwoordigen de Nederlandse Pop Art, terwijl werk van David Hockney, Roger Raveel en Pol Mara het internationale aspect van deze beweging laat zien.



Twee originele Zigzagstoelen en het bekende Divantafeltje van Gerrit Rietveld, enkele bijzondere Copier vazen, evenals keramiek van de Deense kunstenaar Arne Bang en de Amerikaan Andrew Lord behoren tot de hoogtepunten van het design aanbod in deze oktober veiling.



Alle werken kunnen worden bezichtigd op vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 oktober bij het Venduehuis Den Haag aan de Nobelstraat 5. De online veiling loopt donderdagavond 1 november vanaf 20:00 uur af. De startbedragen van deze veiling variëren van 30,- euro tot 1500,- euro.