HomeRide, HomeRun en HomeWalk uitgesteld tot juni 2021

Ronald McDonald Kinderfonds stelt drie fondsenwervende evenementen jaar uit vanwege coronavirus Het Ronald McDonald Kinderfonds stelt HomeRide, HomeRun en HomeWalk, drie sportieve sponsorevents, uit naar juni 2021. De drie evenementen zouden 27 en 28 juni 2020 plaatsvinden, maar gaan dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Het Kinderfonds zet met deze keuze de gezondheid en veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, publiek en andere betrokkenen voorop. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de overheidsmaatregelen is het niet mogelijk voor het Kinderfonds de drie fondsenwervende sportevenementen op een veilige en verantwoorde manier te organiseren voor deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen. Deelnemers kunnen bovendien, vanwege de maatregelen vanuit de overheid, niet optimaal fondsenwerven en trainen. Renate Westerlaken-Loos, directeur/bestuurder van het Kinderfonds, zegt: “Onze dank gaat uit naar alle betrokken deelnemers, vrijwilligers en sponsors. Hen nu beschermen is voor ons van groot belang.” Sponsorevents voor Ronald McDonald Huizen Dit jaar zouden meer dan duizend deelnemers uit het hele land op de fiets, hardlopend of wandelend een intens 24-uurs parcours afleggen, dwars door Nederland. Met hun inspanningen zouden ze geld inzamelen voor de twaalf Ronald McDonald Huizen, twaalf Ronald McDonald Huiskamers en drie vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds. Het wielrenevent HomeRide zou dit jaar zelfs voor de tiende keer georganiseerd worden. Juni 2021 Het Kinderfonds gaat de sponsorevents in juni 2021 organiseren. De data zijn onder voorbehoud 26 en 27 juni. Inschrijvingen van deelnemers en donaties van alle sponsors worden automatisch overgezet naar de sportieve edities in 2021. Het Kinderfonds wil zo met alle betrokkenen ook in de toekomst ouders dicht bij hun zieke en zorgintensieve kind brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marica Crombach, media coördinator, 06-86886543, m.crombach@kinderfonds.nl



Over HomeRide, HomeRun en Homewalk



HomeRide, HomeRun en HomeWalk zijn de fondsenwervende sportevenementen van het Ronald McDonald Kinderfonds. In 2020 wordt HomeRide voor de tiende keer gereden; HomeRun vindt voor de vierde keer plaats en HomeWalk voor de eerste keer. Met een zelfgekozen team leggen wielrenners 500 kilometer af, hardlopers 240 kilometer en wandelaars 120 kilometer. Binnen 24 uur, in estafettevorm, dwars door Nederland. Ieder team haalt minimaal € 7.000 op voor een zelfgekozen Ronald McDonald Huis of vakantiehuis. Zo zorgen de deelnemers er samen voor dat zieke en zorgintensieve kinderen hun ouders altijd dichtbij hebben. Kijk voor meer informatie over de events op homeride.nl, home-run.nl en homewalk.nl.



Over Ronald McDonald Kinderfonds



Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In 12 Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in 12 Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer ontspannen en in 3 (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 2.000 vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose