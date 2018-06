Judas: Dé Amsterdamse tragedie

In de Bunker in Amsterdam houdt een rechtszaak de gemoederen al maanden bezig; die van Willem Holleeder. Verdacht van zes liquidaties en twee moordpogingen. Vandaag wordt Astrid Holleeder opnieuw verhoord. Honderd meter verderop maakt Theater de Meervaart zich op voor een exclusieve reeks van de theatervoorstelling Judas. Op 20 september gaat dit aangrijpende verhaal hier in première.



De zussen Astrid en Sonja Holleeder hebben met hun getuigenissen hun eigen doodvonnis getekend. Naar buiten gaan ze sindsdien zelden. Familiebezoeken en een sociaal leven zijn verleden tijd. Dit is té gevaarlijk. Ondanks gevaar voor eigen leven moest Astrid haar verhaal vertellen, want het moorden moet bij en na haar stoppen. Judas, het verhaal over angst, moed en verraad hoort op de planken en verdient een plek in de historie van tragedies in het theater.



Deze psychologische theaterthriller vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de vier vrouwelijke omstanders van Holleeder: zijn moeder, twee zussen en nichtje. Op een indringende manier tonen zij hoe ze gebukt gaan onder zijn agressie en maken zij de beklemmende angst die zij hun hele leven met zich meedragen, voelbaar.



De regie ligt in handen van Johan Doesburg, Sophie Kassies is verantwoordelijk voor het script. Ondanks de bedreigende situatie waarin Astrid zich bevindt, werkt ze actief mee aan de totstandkoming van deze must-see. De cast bestaat uit Renée Fokker (Astrid), Eva van de Wijdeven, Margo Dames en Trudy de Jong.



Waar anders dan in De Meervaart kan dit verhaal beter verteld worden. De voorstelling is daar twee weken te zien. Het belooft een avondvullende belevenis te worden. Dichterbij de Holleeders kom je niet.



Judas is van 18 t/m 29 september te zien in Theater de Meervaart in Amsterdam. Op 20 september gaat de voorstelling in première. Voor kaarten ga naar www.meervaart.nl.