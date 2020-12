Afscheid van de sleutelbos: open de deur op afstand met je smartphone

Sleutelloos door het leven en waar je ook bent 100% controle over wie er je huis binnengaat







Met je smartphone de deur bedienen kon al met de sleutelloze oplossing van Bold. Het merk voegt daar nu Bold Connect aan toe waarmee je, waar je ook bent, de Smart Lock kan bedienen met je telefoon. Staat je kind, de visite of de klusjesman voor deur en jij bent nog onderweg? Dan open je op afstand gemakkelijk de deur voor ze via de app. Bold Connect is een handige gateway die je eenvoudig aansluit op het bestaande internetnetwerk. Hierdoor kunnen de Bold Smart Cylinder en de Bold app ongeacht de afstand van de gebruiker met elkaar communiceren.







Er zijn inmiddels tienduizenden mensen die al afscheid hebben genomen van de sleutelbos en de deur bedienen met hun smartphone dankzij de combinatie van de Bold Smart Cylinder en de app. Met de lancering van de Bold Connect krijgt de gebruiker nog meer gemak en controle, het is tenslotte jouw huis. Ben jij nog aan de andere kant van het land en was je vergeten dat de loodgieter zou komen? Dan krijg je een seintje en laat je hem binnen.







Bold gemak







Na het boodschappen doen niet eindeloos zoeken in je tas, de sleutel onder de bloempot verstoppen of sleutels bij laten maken. Met de gebruiksvriendelijke Bold-app kunnen bewoners, familie of gasten ook zelf de deur sleutelloos bedienen. Hiervoor kan de eigenaar toegang verlenen voor continu gebruik of op geplande dagen en tijden. Bij gebruik van de het slot krijgt de beheerder desgewenst een melding in de app. Zo staat er nooit meer iemand onnodig voor de deur te wachten en heb je geen stress meer over vergeten of kwijtgeraakte sleutels. Met de lancering van Bold Connect kun je nu ook mensen op afstand toegang geven, zonder dat zij aangemeld zijn op het account.







Bold Smart Lock







Een Bold Smart Lock is zo gemaakt dat hij iedere standaard deurcilinder kan vervangen en in vijf minuten te installeren is. De Bold Smart Cylinder is SKG*** gecertificeerd, dit is de hoogste veiligheidsgraad die uitgegeven wordt. Zelfs zwaardere 3-punts sluitingen en klemmende deuren zijn geen probleem voor Bold. Uniek is dat de batterij van de cilinder zo’n twee jaar mee gaat en je ruim van te voren al meldingen in de app krijgt als de batterij terugloopt.







Oh ohh…







Smartphone vergeten of batterij leeg? Dan open je de deur met een zelf gekozen Back up pincode die je vooraf instelt op de Bold-app en die je invoert door aan de buitenknop te draaien. Het slot kan bovendien altijd vanaf de binnenkant worden opengedraaid door de eigenaar, waardoor de Bold Cylinder ook in vluchtweg veilige situaties gebruikt kan worden







Bold & de veiligheid







Om optimale veiligheid te garanderen heeft Bold naast de Back-up pincode en de SKG*** certificering ook andere safety maatregelen ingebouwd. Zo maakt Bold gebruik van ‘Two-Factor Authentication’, waarbij je e-mail en telefoonnummer separaat van elkaar worden geverifieerd, zodat niemand zich onder jouw naam kan registreren. Daarnaast is er sprake van end-to-end versleuteling, net zoals bij banksoftware. Zo is Bold oplossing niet kwetsbaar voor afluisteren van draadloze signalen, het hacken van de smartphone of andere manipulatie van buiten.







De Bold Smart Lock SX-serie (afmeting 30-35mm – 30-45mm) heeft een verkoopprijs van €199,-.

De Bold Connect heeft een verkoopprijs van €99,-.

Bold is wereldwijd verkrijgbaar via www.boldsmartlock.com en via ruim 30 verkooppunten in Europa, waaronder Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk.







Over Bold







Bold maakt het leven makkelijker. We betalen met onze smartphone, regelen er onze bankzaken mee, boeken vakanties en dankzij Bold Smart Lock openen tienduizenden gebruikers wereldwijd dagelijks met gemak hun deur. De combinatie van de slimme veilige SKG *** cilinder, makkelijke installatie en de gebruiksvriendelijke app, brengen grip op de hectiek van de dag en zorgen ervoor dat je gemakkelijk naar binnen en buiten kan. Met een paar klikken in de app open je deuren voor vrienden en familie, of geef je terugkerende tijdsgebonden toegang voor de klusjesman of schoonmaker.







www.boldsmartlock.com