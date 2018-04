Tropenmuseum en ROC-begeleider winnaars Autismevriendelijkheidsprijs

PERSBERICHT



De Bilt, 11 maart 2018



Autismevriendelijkheidsprijs 2018: voor Tropenmuseum Junior en begeleider ROC



De Autismevriendelijkheidsprijs 2018 gaat dit jaar naar het Tropenmuseum Junior en naar Yoran Dettingmeijer, begeleider van leerlingen met autisme op het Haagse ROC Mondriaan. De Autismevriendelijkheidsprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aan één organisatie en één persoon die zich op bijzondere wijze inzetten voor de participatie van mensen met autisme.



‘In de museumwereld ontbreekt vaak kennis van autisme en ADHD’



Het Tropenmuseum Junior is de winnaar van de Autismevriendelijkheidsprijs 2018 in de categorie ‘organisatie’. Eind 2017 lanceerde het museum een autismevriendelijke gids voor de kindertentoonstelling ZieZo Marokko. Hierdoor weten bezoekers precies wat ze te wachten staat.



Saskia Nyst, de maker van de gids, kwam op het idee toen zij merkte dat het museumbezoek voor sommige kinderen niet goed verliep. Volgens Nyst is het hoog tijd dat musea inclusiever worden. Nyst: ’Dankzij de invoering van passend onderwijs hebben basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs steeds meer kennis over autisme en ADHD. Maar in de museumwereld ontbreekt die kennis nog.’ Medewerkers van het Tropenmuseum Junior krijgen steeds vaker tips over hoe ze het museumbezoek voor iedereen aangenaam kunnen maken.



‘Bijvoorbeeld door eerst duidelijk te vertellen hoe de komende vijftig minuten er in grote lijnen uit zien’, zegt Nyst. ‘Ook is het belangrijk dat kinderen snappen wat er van hen wordt verwacht. Duidelijke instructies zijn voor álle kinderen nuttig, maar kunnen voor een kind met autisme of ADHD het verschil betekenen tussen een succesvol museumbezoek en een faalervaring.’



‘Als Yoran zich ermee bemoeit, dan komt het goed’



Yoran Dettingmeijer, begeleider op het ROC Mondriaan in Den Haag, is winnaar van de Autisme Vriendelijkheidsprijs 2018 voor een ‘individueel persoon’. Yoran is vrijwel altijd bereikbaar voor zijn studenten vanuit de gedachte: ‘Liever nu even een kort gesprek, dan straks een situatie die helemaal in de soep loopt.’



Yoran Dettingmeijer is ‘loopbaancoach’ van het Haagse ROC Mondriaan en begeleidt daar tweedejaars student Emiel den Otter van de MBO 4 opleiding Mode Maatkleding. Emiels vader Rolf droeg Yoran voor voor de Autismevriendelijkheidsprijs 2018. ‘Yoran zorgt ervoor dat Emiel, die de diagnose PDD-NOS heeft, de school zonder blokkades kan doorlopen’, zegt Rolf. ‘Mijn zoon wordt snel onzeker. Als er iets fout gaat denkt hij al gauw dat het aan hem ligt, bijvoorbeeld als zijn computer het begeeft vlak voor een belangrijke deadline voor school.’ Op zulke stressvolle momenten belt Emiel zijn begeleider Yoran, of hij stuurt hem even een mailtje. Rolf: ‘En als Yoran zich ermee bemoeit, dan komt het goed. Zijn geheim is dat hij de tijd neemt en heel goed luistert naar studenten.’



Goede begeleiding begint volgens Yoran bij een goede band met de student. En die is helemaal niet zo moeilijk te krijgen, legt hij uit. ‘Als ik tegen een leerling zeg dat ik iets ga oplossen, en ik doe dat ook daadwerkelijk, dan ontstaat die band eigenlijk vanzelf.’



