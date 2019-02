Jules Blijde benoemd tot COO Alphabet Nederland

Jules Blijde (53) wordt per 1 maart Chief Operations Officer bij Alphabet Nederland. Hij volgt hiermee Luuk van Halder op die per genoemde datum Alphabet gaat verlaten.



Jules heeft de afgelopen 20 jaar veel kennis en ervaring opgedaan in de leasebranche o.a. als COO van rechtsvoorganger ING Car Lease International en Alphabet International in München. Via BMW Financial Services, Parkmobile en BMW Group komt Blijde nu het directieteam van Alphabet Nederland versterken als Chief Operations Officer.