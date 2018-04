Consument vaker naar de supermarkt voor zelfzorg

De markt voor zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen is het afgelopen jaar licht gestegen. In totaal gaf de consument 729.7 miljoen euro uit aan zelfzorgproducten, 1,4 procent meer dan in het jaar daarvoor. Steeds meer consumenten weten hun weg naar de zelfzorg te vinden, blijkt uit de gegevens van IQVIA.



Met 76 procent marktaandeel zijn drogisterijen nog altijd het belangrijkste verkoopkanaal voor zelfzorgmiddelen. Gevolgd door de supermarkten met 13 procent en de apotheken hebben de overige 11 procent in handen. Het marktaandeel van zelfstandige drogisterijen nam af met 13,4 procent, terwijl ketendrogisterijen 5,7 procent konden bijschrijven. In de apotheken daalde de omzet in gezondheidsproducten met 6,1 procent. De supermarkten deden het juist goed: daar werden 8,1 procent meer zelfzorgmiddelen verkocht.



Zelfredzaamheid



Consumenten zijn steeds zelfredzamer. Met een breed zelfzorgassortiment zijn zij in staat zelfstandig kleine kwalen te behandelen. Voorlichting is essentieel om consumenten goed te informeren over zelfzorggeneesmiddelen en om bewustwording te creëren over de wijze waarop dergelijke middelen veilig gebruikt kunnen worden. Neprofarm draagt hier een steentje aan bij met de informatieve website www.zelfzorg.nl. Met de bijbehorende Zelfzorg app kan de consument al voor aankoop de officiële bijsluiter downloaden en lezen.



Top drie zelfzorgproducten



Net als voorgaande jaren bestond in 2017 de top drie van meest verkochte groepen zelfzorgmiddelen uit producten voor de luchtwegen, pijnstillers en vitamines/mineralen. Omzetgroei zat met name in de verkoop van zelfzorgmiddelen voor spijsverteringspreparaten (4,5 procent), urogenitale zorg en voortplanting (3,4 procent) en pijnstillers (2,8 procent).