SportCity opent meer clubs in Amsterdam

Health- en fitnessketen SportCity neemt Shape-all-in Amsterdam over. Met deze club staat het aantal SportCity-vestigingen in Amsterdam nu op vier en het totaal aantal op 24 vestigingen, voornamelijk in Midden- en West Nederland.



Afgelopen periode hebben Shape-all-in en SportCity met elkaar gesproken over een mogelijke overname, mede vanwege de overeenkomstige denkwijze en het vergelijkbare karakter van beide clubs. SportCity heeft gastvrijheid en deskundigheid hoog in het vaandel staan en is continu in ontwikkeling. Door onder andere te investeren in de nieuwste apparatuur, groepslestrends (yoga, indoor cycling etc.) en het uitbreiden van persoonlijke begeleiding wordt er continu gewerkt aan het optimaliseren van de gehele sportomgeving. De directie is trots op de overeenkomst en ziet ernaar uit om deze club verder door te ontwikkelen.



De leden kunnen gewoon blijven sporten met hun huidige abonnement zoals ze gewend zijn en van dezelfde faciliteiten gebruikmaken. Daarnaast blijven dezelfde personeelsleden werkzaam op de club en zijn zij beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen.



Medio 2020 opent SportCity ook nog haar vijfde club in Amsterdam. De allereerste SportCity Premium opent haar deuren in het prachtige, monumentale Christie’s-pand aan de Cornelis Schuytstraat 57 in Amsterdam-Zuid.