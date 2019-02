Lezing door Marietje Beemsterboer



Op woensdagavond 6 maart geeft Marietje Beemsterboer een lezing over islamitische basisscholen in Nederland. Ze onderzocht voor haar proefschrift de identiteit van islamitische basisscholen. Tijdens deze avond gaan we ook in gesprek met godsdienstleerkracht Mustapha Benchikhi van basisschool Ikra in Dordrecht.



Nederland telt 52 islamitische basisscholen, dat is minder dan 0,8% van alle basisscholen in Nederland. Toch zijn islamitische basisscholen vaak een bron van discussie en er bestaan veel vooroordelen over. Marietje Beemsterboer is leerkracht in het basisonderwijs en promoveerde met behulp van een Promotiebeurs voor Leraren aan de Universiteit van Leiden. Ze verrichte onderzoek onder 19 islamitische basisscholen.



Vooroordelen terecht of ongegronde angst?



In de lezing gaat Beemsterboer nader in op de uitkomsten van haar onderzoek. Ze beschrijft aan de hand van voorbeelden de dagelijkse praktijk op islamitische basisscholen en legt uit waarin zij van elkaar verschillen. Beemsterboer gaat daarnaast in op de vraag hoe basisscholen een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke integratie.



Voorbeelden in de praktijk



In het tweede deel van de lezing richten we ons op de praktijk met godsdienstleerkracht Mustapha Benchikhi, werkzaam op basisschool Ikra in Dordrecht en het Avicenna College in Rotterdam. Vanuit zijn praktijkervaring licht hij toe waarom het zo belangrijk is voor jonge



kinderen om hun eigen (islamitische) identiteit in schoolcontext te mogen ontwikkelen. Deelnemers worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met beide sprekers.



Deze lezing is zeer geschikt voor ouders die zich willen oriënteren op verschillende onderwijsvormen en voor een ieder die wie meer wil weten over identiteitsvorming in Islamitisch onderwijs in Nederland.



Informatie en aanmelden



Woensdag 6 maart ‘Islamitisch basisonderwijs in Nederland en Dordrecht’



door Marietje Beemsterboer en Mustapha Benchiki



Start 19.30- 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.



Deelname € 7,50 per persoon inclusief een kopje koffie of thee bij ontvangst.



Aanmelden is vereist en kan per e-mail info@onderwijsmuseum.nl, telefonisch via 078-6326820 of via het formulier op de website van het museum.



Informatie over kortingstarieven en reserveren voor het (vegetarisch) dagmenu voorafgaand aan de lezing of bereikbaarheid en parkeren kunt u nalezen op www.onderwijsmuseum.nl.