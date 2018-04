Meer dan de helft van de festivalbezoekers heeft last van gehoor

Nederlandse KNO-vereniging maakt zich ernstig zorgen



De helft van de Nederlanders heeft wel eens gehoorklachten na bezoek aan een festival of concert. Dit blijkt uit recent onderzoek dat marktonderzoeksbureau The Choice uitvoerde in opdracht van Alpine Hearing Protection. Volgens Jan van der Borden, KNO-arts bij het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam, maakt de Nederlandse KNO-vereniging zich ernstig zorgen. Hij noemt het aantal jonge mensen met gehoorschade ‘schrikbarend’. Ook de Amsterdamse nachtburgemeester Shamiro van der Geld spreekt zich uit: “Gehoorschade zou ‘top of mind’ moeten zijn bij muziekliefhebbers”.



Alpine Hearing Protection is dit jaar op ruim 150 muziekfestivals vertegenwoordigd en heeft in kaart gebracht hoe goed de gemiddelde bezoeker op de hoogte is van de risico’s van harde muziek. Van de miljoenen festival- en concertbezoekers die Nederland telt heeft 57 procent wel eens last van zijn of haar gehoor, waarvan 22 procent zelfs regelmatig of altijd. De beste manier om gehoorschade te voorkomen is volgens 92 procent het dragen van gehoorbescherming, maar desondanks gebruikt 60 procent nooit oordoppen tijdens een concert of festival. Dat harde muziek gehoorschade kan veroorzaken is bij 95 procent van de ondervraagden wel bekend, maar toch is 1 op de 5 in de veronderstelling dat het muziekvolume op festivals en concerten doorgaans niet hoog genoeg is om schade te kunnen veroorzaken. Dat terwijl in Nederland is afgesproken dat het geluidsniveau bij muziekevenementen 103 decibel mag zijn. Hierin kun je al binnen enkele minuten gehoorschade oplopen.



Misvattingen gehoorbescherming



Uit het onderzoek blijkt dat er nog een aantal misvattingen bestaan over gehoorbescherming. Zo wordt gedacht dat het draagcomfort van muziekoordoppen onvoldoende is (35 procent) en geven respondenten aan bang te zijn met oordoppen geen gesprekken te kunnen voeren (20 procent) en niet meer te kunnen genieten van de muziek (19 procent). Shamiro van der Geld vindt deze reacties als vertegenwoordiger van het Amsterdamse nachtleven herkenbaar: “We moeten de bestaande taboes rondom gehoorbescherming doorbreken. Ik hoor mensen om me heen vaak zeggen dat ze geen oordoppen dragen, omdat je de muziek dan niet meer goed hoort. Dit klopt niet. Als muziekliefhebbers zouden weten wat filteroordoppen zijn, dan zouden veel meer mensen oordoppen dragen.” Sjoerd Groot, International Marketing Manager bij Alpine Hearing Protection, is niet verbaasd over de bestaande misvattingen rondom gehoorbescherming. “Met ouderwetse schuimoordoppen beleef je inderdaad weinig plezier aan een concert of festival, maar met oordoppen met een muziekfilter is dit een heel ander verhaal. Hiermee ben je goed beschermd, blijft de muziekkwaliteit gewaarborgd en zijn gesprekken prima hoorbaar. Dankzij het thermoplastische materiaal dat Alpine heeft ontwikkeld, is het comfort optimaal en kun je ze de hele dag dragen.”



Van der Borden merkt op dat het belangrijkste vooroordeel over oordoppen wel verdwenen is. “Een aantal jaren geleden was het niet hip om gehoorbescherming te dragen. Dat argument om geen oordoppen te dragen komt in dit onderzoek niet prominent naar voren. Er heeft in Nederland dus een grote bewustzijnsslag plaatsgevonden. Nu moet hier nog op worden geacteerd.”



Beschermen gehoor blijft eigen verantwoordelijkheid



Zo’n 20 procent van de festival- en concertbezoekers denkt dat het geluidsniveau bij muziekevenementen veilig is en dat het dragen van gehoorbescherming daardoor onnodig is. Het geluidsniveau van een gemiddeld festival ligt echter rond de 100 decibel. Daarin kun je maar vijf minuten verblijven zonder risico te lopen op gehoorbeschadiging. “Er zijn natuurlijk afspraken gemaakt met concert- en festivalorganisatoren die het risico op gehoorschade moeten verminderen, maar het is naïef om als bezoeker maar blindelings te vertrouwen op bepaalde richtlijnen die zijn opgesteld. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bescherm jezelf”, aldus van der Geld. Volgens van der Borden is het ook te kort door de bocht om de verantwoordelijkheid bij de organisatoren van muziekevenementen neer te leggen. “Het omlaag brengen van het aantal decibels tijdens muziekevenementen is in mijn optiek niet de manier om het aantal gevallen met gehoorschade terug te dringen. Vergelijk het maar met de discussies rondom de gezondheidsrisico’s van roken. Het verbieden hiervan blijkt vaak ook geen oplossing te zijn. Men moet gewoon heel goed op de hoogte zijn van de schade die hard geluid kan aanrichten. En wat je kunt doen om dit te voorkomen.”



- - - - - - - - - - - - - - -



Over Alpine Hearing Protection



Alpine Nederland is opgericht in 1995 en is een van de weinige fabrikanten ter wereld die gehoorbescherming als core business heeft. Alpine heeft als doel om gehoorbescherming zo laagdrempelig mogelijk te maken en zet zich in voor bewustwording rondom gehoorbeschadiging. De oordoppen van Alpine worden wereldwijd verkocht in ruim 50 landen. Alle producten van Alpine zijn officieel getest door onafhankelijke keuringsinstanties en hebben de CE-markering. Alpine biedt gehoorbeschermers voor onder meer motorrijders, muzikanten, kinderen, reiziger, watersporters, uitgaanspubliek en mensen met slaapproblemen.



Verantwoording onderzoek



Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van N=1.014 Nederlanders van 18 jaar tot 50 jaar in maart 2018. De resultaten zijn herwogen naar geslacht en leeftijd (CBS 2017).