ECI voltooit overname van Trivest Beheer B.V.

FORT WORTH, Texas - 3 oktober 2019 - ECI Software Solutions, leider in cloudgebaseerde bedrijfsmanagementoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het de overname van het in Nederland gevestigde Trivest Beheer BV heeft voltooid. Trivest is een leverancier van verticale softwareoplossingen voor de MKB-industrie sector. ECI kondigde op 13 augustus jl. aan dat het een definitieve overeenkomst had getekend om Trivest te verwerven, met voltooiing onder voorbehoud van gespecificeerde wettelijke goedkeuringen en sluitingsvoorwaarden. De voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt.



Trivest biedt branchespecifieke softwareoplossingen voor kleine tot middelgrote bedrijven in de productiesector. De oplossingen omvatten ERP-software (Enterprise Resource Planning), APM-software (Advanced Production Managements System), MES-software (Manufacturing Execution System), CAD/CAM-software, business intelligence-oplossingen en mobiele applicaties.



Deze acquisitie - die tot nu toe de grootste van ECI is - zal de aanwezigheid van ECI in Europa aanzienlijk vergroten. De bijna 3.000 klanten van Trivest en bijna 300 werknemers zullen toetreden tot ECI's Manufacturing Division, die kleine en middelgrote fabrikanten bedient in Noord-Amerika, Europa en Australië.



Over Trivest

De Trivest Software Group heeft zijn hoofdkantoor in Apeldoorn en bestaat uit acht samenwerkende bedrijven die zich richten op het leveren van softwareoplossingen en -diensten voor de maakindustrie in de Benelux en daarbuiten. Dit zijn Ridder Data Systems in Harderwijk, Trimergo in Apeldoorn, Bemet International in Veenendaal, Proteus Systems Europe in Waardenburg, Wintheon in Hengelo, Inventive in Rijswijk en GNB in Emmeloord. De Trivest Software Group heeft ook een vestiging in Zele, België.



Over ECI

ECI biedt branchespecifieke oplossingen en services voor bedrijfssoftware, gericht op cloudgebaseerde technologieën. Al meer dan 30 jaar heeft ECI kleine tot middelgrote productiebedrijven, groothandel/detailhandel, bouw en constructie, en velddienstorganisaties bediend. ECI heeft haar hoofdkantoor in Fort Worth, Texas, VS, met kantoren in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Engeland, Nederland en Australië. Voor informatie, e-mail info@ecisolutions.com, of bezoek https://www.ecisolutions.com/ of bel +00-1-800- 959-3367.



