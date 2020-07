Veilig en comfortabel met de KLM Bus naar Schiphol

Met ingang van 1 juli hervat KLM stapsgewijs en volgens de RIVM-richtlijnen het netwerk van de KLM Bus. Dit betekent dat er één keer per dag, met de KLM Bus van en naar Schiphol gereisd kan worden vanaf Maastricht, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport, Nijmegen, Arnhem, Enschede, Hengelo en Apeldoorn. Hierdoor wordt het weer mogelijk om een vliegticket te boeken met vertrek vanaf deze steden via Schiphol naar één van de KLM-bestemmingen of naar bestemmingen van KLM-partners, zoals Air France en Delta Air Lines. Het gebruik van de KLM Bus is kosteloos en het ticket geldt tevens als vervoerbewijs.



Passagiers die gebruik willen maken van de KLM Bus, boeken een vliegticket vanaf Maastricht, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport, Nijmegen, Arnhem, Enschede, Hengelo of Apeldoorn naar een bestemmingen uit het KLM-netwerk. Dit ticket geldt tevens als vervoerbewijs voor de KLM Bus.



De bussen zijn duidelijk te herkennen aan de bekende KLM-kleuren. De opstappunten zijn centraal gelegen bij het station; de aankomst op Schiphol is tegenover Vertrekhal 2. Alle dagelijkse diensten worden uitgevoerd door KLM’s vervoerspartner Munckhof. KLM werkt al sinds september 2018 samen met Munckhof voor het vervoer van passagiers van en naar Schiphol. Dankzij deze samenwerking is het voor reizigers mogelijk om bijvoorbeeld een ticket van Enschede naar Tokio te boeken.



Samen veilig en gezond op reis



De veiligheid van onze passagiers en bemanning heeft voor ons altijd de hoogste prioriteit. Daarom hebben we alle benodigde maatregelen voor de KLM Bus getroffen volgens de WHO-richtlijnen. We volgen hiermee het COVID19-protocol voor touringcarvervoer.



Duurzaam en comfortabel



De KLM Bus is gratis en rijdt op geavanceerde duurzame brandstof van GoodFuels. Deze brandstof is gemaakt van 100% gecertificeerde afval- of reststromen. Dit gaat niet ten koste van voedselproductie of landgebruik en veroorzaakt geen ontbossing.



Met de klimaatneutrale KLM Bus besparen passagiers kosten voor een treinkaartje of brandstof voor de auto en de bijkomende kosten voor een parkeerplek op de luchthaven. De passagiers kunnen gebruikmaken van gratis WiFi in de bus. Koffie, thee, water en het KLM-magazine Holland Herald maken de reis compleet. Indien de bus onderweg vertraging oploopt waardoor passagiers hun aansluiting op Schiphol missen, boekt KLM de passagiers kosteloos om.