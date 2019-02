Negen Munckhof chauffeurs ontvangen prestigieuze IRU onderscheiding

Negen touringcarchauffeurs van Munckhof hebben de belangrijke IRU onderscheiding in ontvangst genomen. Dit ‘Diploma of Honour’ is een prestigieuze internationale erkenning in de transportwereld en wordt alleen uitgereikt aan chauffeurs die een bewezen hoogstaande kwaliteit en veiligheid tijdens hun werk realiseren.



Mensen maken Munckhof



Tom Roefs, algemeen directeur bij Munckhof is ontzettend trots op de chauffeurs die de onderscheiding ontvangen hebben. ”Onze slogan is ‘Mensen maken Munckhof’. Dat is niet zomaar een leuke zin die achterop onze bussen staat, het is het DNA van onze organisatie. Mensen maken het verschil in de branches waarin wij actief zijn en daar hechten we veel waarde aan. Dat nu negen touringcarchauffeurs door een internationale onafhankelijke organisatie erkend worden als topchauffeurs is niet alleen een prachtige persoonlijke erkenning voor onze collega’s, maar ook een absoluut voorbeeld voor alle andere collega’s in het personenvervoer.”



IRU ‘Diploma of Honour’



IRU staat voor de International Road and Transport Union en is een overkoepelende internationale organisatie voor transport op de weg. Het ‘Diploma of Honour’ is een prijs die weggelegd is voor ‘long-serving, safe, loyal and upstanding professional drivers’. Om de prijs te ontvangen moet een chauffeur meer dan 20 jaar naar volle tevredenheid van klant en werkgever op de weg zitten. Verder moet hij of zij minimaal 5 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever, minimaal 1 miljoen kilometer gereden hebben, geen ongelukken veroorzaakt hebben en in de afgelopen 5 jaar geen overtredingen begaan hebben.



Over Munckhof



Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.



Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!



Munckhof in feiten en cijfers.



Munckhof:



-vervoert ruim 30.000 mensen per dag;



-heeft 2000 eigen medewerkers;



-heeft 23 vestigingen in Nederland;



-maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;



-huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;



-boekt 150.000 vliegtickets per jaar;



-verwerkt 2500 telefoongesprekken per dag.





Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.