bpost en DHL samen in Benelux e-commerce bezorging

Stimulans voor cross-border e-commerce

Potentieel aan Belgische webshoppers beschikbaar voor Nederlandse webwinkels

DHL Parcel en bpost gaan niet exclusief samenwerken onder de naam ‘Dé Benelux bezorgers’ om het grensoverschrijdend online shoppen makkelijker en sneller te maken voor consument en webshop. Met de groei in e-commerce neemt ook het grensoverschrijdend online winkelen toe. Door samen te werken op het vlak van aanlevering, sortering, uitlevering en retourneren wordt de cross-border e-commerce verder gestimuleerd.

In een onderzoeksrapport is vastgelegd hoe Nederlandse webshops nog meer kunnen profiteren van potentiële Belgische klanten door in te spelen op specifieke behoeften in aflevering. Door de samenwerking tussen DHL en bpost, de specialist in consumentenbelevering in België, kunnen Belgische consumenten tot in de avond bestellen bij een Nederlandse webshop en hun bestelling de volgende dag al afgeleverd krijgen. Ook omgekeerd kan de Nederlandse webshopper langer terecht bij de Belgische online winkels om het de volgende dag met DHL als vertrouwde bezorger afgeleverd te krijgen. Een groot voordeel is verder de eenvoud van de retourzendingen van aankopen die niet bevallen. Terugsturen van Nederland naar België en omgekeerd is net zo eenvoudig als bij binnenlandse bestellingen. Bovendien geniet de e-tailer dankzij de samenwerking van een totaaloplossing wat zowel een administratieve als operationele vereenvoudiging betekent.

bpost en DHL zijn beide toonaangevend in ontwikkelingen op het vlak van pakketbezorging. bpost opende vorig jaar een nieuw sorteercentrum voor brieven en pakketten in Brussel waarmee de capaciteit verdubbelde tot 300.000 pakketten per dag en DHL Parcel bouwt in Zaltbommel een centrum voor het dagelijks sorteren van een half miljoen pakketten. Een ruime sorteercapaciteit is ook belangrijk voor late aanlevertijden voor webshops.

bpost en DHL zijn beide gekend door hun innovaties, zoals track & trace-faciliteiten, retouropties en services waarbij de klant kan bepalen waar en wanneer pakketten bezorgd worden. Samen beschikken beide pakketvervoerders over meer dan 4.400 servicepunten; ruim 1.900 in Nederland en 2.500 in België. Daaronder ook pakketkluizen.

Belgen shoppen over de grens

Van de 11,4 miljoen Belgen koopt 60% online. Van deze groep winkelt 63% ook in andere Europese landen (1). Van de ruim 5 miljoen Belgische webshoppers geeft 68% aan dat bij een Nederlandse webshop te willen doen (2).Van de Nederlanders koopt 79% online, maar het percentage dat in het buitenland e-shopt beperkt zich nog tot 34% (3). De algehele groei in e-commerce in beide landen bedraagt omstreeks de 10% (4).

Wouter van Benten, CEO van DHL Parcel Benelux: “bpost en DHL zijn twee toonaangevende, innovatieve pakketbezorgers, actief op wereldschaal. Door de samenwerking tussen bpost en DHL komt een enorm potentieel aan Belgische webshoppers beschikbaar voor Nederlandse webwinkels en wordt cross-border bestellen, ontvangen en retourneren makkelijker.”

Luc Cloet, CEO parcels & logistics Europe & Asia van bpost: “We zijn bijzonder verheugd dat onze samenwerking met DHL nu verder uitbreidt naar een totaaloplossing voor e-tailers in België en Nederland. Zij genieten nu van één unieke logistieke oplossing die hen het leven makkelijker zal maken en een breder potentieel aan cliënteel om te beleveren.”

Link naar onderzoeksrapport: www.debeneluxbezorgers.nl

DHL – Het logistieke bedrijf voor de hele wereld

DHL is wereldwijd het toonaangevende merk in logistiek. De divisies van DHL bieden klanten expertise in nationale en internationale expres- en pakketzendingen, e-commerce- en fulfillmentdiensten, lucht- en zeevracht, transport via de weg en het spoor en industrieel supply chain management. Het wereldwijde netwerk omspant meer dan 220 landen met 360.000 medewerkers en verbindt mensen en bedrijven op een veilige en betrouwbare manier, wat handelsstromen ten goede komt. Met specifieke oplossingen voor groeimarkten en industrieën zoals technologie, life science en gezondheidszorg, energie, automotive en retail; met maatschappelijke verantwoordelijkheid en een ongeëvenaarde aanwezigheid in opkomende markten, is DHL overduidelijk gepositioneerd als ‘het logistieke bedrijf voor de hele wereld’.

DHL maakt deel uit van Deutsche Post DHL Group. De groep boekte in 2017 een omzet van meer dan 60 miljard euro.