Onderzoek: Mandela’s droom bedreigd door wereldwijd pessimisme

Wereldwijd Glocalities onderzoek ter gelegenheid van de 100 jarige geboortedag van Nelson Mandela op 18 juli 2018 en de toespraak van Obama ter ere van Mandela op 17 juli in Johannesburg.



Een onderzoek in 26 landen, uitgevoerd door Glocalities onder 31.786 mensen, laat zien dat 84% van de wereldbevolking ten onrechte denkt dat extreme armoede in de wereld is toegenomen of hetzelfde gebleven. In werkelijkheid is extreme armoede echter afgenomen met 50% in de laatste twee decennia (cijfers UNDP). Mandela riep wereldleiders in 2005 op om ‘’te handelen met moed en visie’’ om armoede uit te bannen. Hoewel de wereld inmiddels al halverwege is in het uitbannen van extreme armoede, zijn mensen hierover massaal onwetend en overheerst een algemeen toekomst pessimisme. Gebrek aan hoop en onbekendheid met de bereikte vooruitgang ondermijnen het succes van de ambitieuze Werelddoelen-campagne van de Verenigde Naties om te zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. De pessimistische stemming is vooral aanwezig in de Westerse wereld en voedt onzekerheid en verdeeldheid.



Het onderzoek is uitgevoerd door Glocalities, de internationale onderzoekstak van Motivaction, in samenwerking met Global Citizen en met financiering van de Bill & Melinda Gates Foundation. De interviews zijn gehouden in januari en februari 2018.



Millennial leiders zijn hoopvol en klaar om in actie te komen



De 16% van de internationale bevolking die op de hoogte zijn van de geboekte vooruitgang in de strijd tegen extreme armoede, zijn veel hoopvoller over de toekomst dan de meerderheid die niet op de hoogte is van de afname van extreme armoede. Deze mensen, met name Millennials, zijn ook veel positiever over de toekomst van gendergelijkheid, internationale stabiliteit en de leefomstandigheden van mensen wereldwijd. Het onderzoek laat zien dat Millennials het verschil kunnen maken om het voortouw te nemen om de 17 Werelddoelen te realiseren die door de VN, het bedrijfsleven en NGO’s zijn gesteld voor 2030, waaronder geen armoede, kwaliteitsonderwijs, klimaatactie, waardig werk en economische groei.



Obama houdt zijn toespraak ter ere van Mandela voor een nieuwe generatie leiders in Johannesburg op 17 juli.



Glocalities Research Director Martijn Lampert:



“Het beste nieuws van onze generatie blijft grotendeels onopgemerkt. We zijn wereldwijd al halverwege de race om extreme armoede uit te bannen. Elke dag ontworstelen 250.000 mensen zich aan extreme armoede. Millennials hebben de potentie om de ‘’Grote Generatie’’ te zijn die extreme armoede de wereld uitbannen, zoals Mandela voor ogen had.’’



Het Glocalities rapport adviseert om de Werelddoelen Campagne naar een hoger niveau te tillen en effectiever in te spelen op waarden, leefstijlen en cultuurverschillen onder Millennials wereldwijd.



Global Citizen Policy Director Michael Sheldrick:



‘’De onderzoeksuitkomsten zijn alarmerend. In de onzekere tijd waarin we nu leven zijn leiders nodig die in staat zijn om te inspireren en het publieke momentum achter de Werelddoelen en het beëindigen van extreme armoede te vergroten’’.



Global Citizen organiseert het Global Citizen Festival: Mandela 100 ter ere van Mandela, met artiesten en celebrities zoals Oprah, Beyoncé, JAY-Z, Cassper Nyovest, D'banj, Ed Sheeran, Eddie Vedder, Femi Kuti, Pharrell Williams & Chris Martin, Sho Madjozi, Tiwa Savage, Usher, Wizkid en politieke leiders waaronder de Zuid Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, Deputy Secretary-General van de Verenigde Naties Amina J. Mohammed en de Noorse premier Erna Solberg. Kaarten voor het festival zijn niet te koop maar kunnen worden verdiend door actie te ondernemen voor het realiseren van de Werelddoelen via het online Global Citizen platform. Dit grootse wereldfestival ter ere van Mandela zal worden gehouden op 2 December 2018 in het FNB Stadion in Johannesburg.



Global Citizen: 23 Nelson Mandela quotes that remind us that eradicating poverty is possible: https://www.globalcitizen.org/en/content/nelson-mandela-quotes-poverty-injustice-peace/



De afname van extreme armoede wereldwijd



Cijfers van de Verenigde Naties (UNDP) laten zien dat wereldwijd dagelijks gemiddeld 250.000 mensen zich ontworstelen aan extreme armoede. Meer cijfers en persoonlijke verhalen zijn te vinden op de UNDP website: http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/poverty-isn_t-permanent.html. Meer feiten over vooruitgang in de afgelopen decennia zijn te lezen in het boek Factfulness van de vorig jaar overleden Hans Rosling van de Gapminder Foundation: https://www.gapminder.org/factfulness-book