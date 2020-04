Desirée Joosten-ten Brinke benoemd tot hoogleraar en decaan bij de OU

Het College van bestuur heeft dr. Desirée Joosten-ten Brinke per 1 mei 2020 benoemd tot hoogleraar Leren van volwassenen en decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen. Joosten-ten Brinke is lector technology enhanced assessment en academic director master Toetsdeskundige bij Fontys Hogescholen en universitair hoofddocent en toetsdeskundige bij de Open Universiteit.



Leerstoel Leren van volwassenen



De leerstoel Leren van volwassenen zal zich met name richten op het leren van volwassenen in blended afstandsonderwijs. Het doel van de leerstoel is om, in samenwerking met het onderzoek dat binnen de faculteit Onderwijswetenschappen wordt uitgevoerd naar 'sociaal leren', 'voorwaarden voor leven lang leren', 'online leren en instructie' en 'leren en innoveren met ict', bij te dragen aan de verdere optimalisatie van de kwaliteit van het onderwijs van de Open Universiteit. Onderzoek naar dit thema draagt tevens bij aan het landelijk strategische thema van leven lang ontwikkelen. Het onderzoek van de leerstoel richt zich op vragen als: Hoe kunnen volwassenen hun leerproces effectief en efficiënt inrichten om hun persoonlijke doelen te behalen? Op welke manier kunnen digitale technologieën gebruikt worden, om het leren te personaliseren? Hoe ziet een effectief instructieontwerp voor blended volwassenonderwijs eruit? Welke interactie met volwassen peers is effectief? Op welke manier kunnen leer- en levenservaringen effectief ingezet worden in het leerproces?



Over Desirée Joosten-ten Brinke



Dr. Desirée Joosten-ten Brinke (Zevenaar, 1967) studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente, vakgroep Onderwijskundige meetmethoden en data-analyse. In 2008 promoveerde zij aan de Open Universiteit op Erkennen van Verworven Competenties (EVC). Al voor haar promotie werkte zij als toetskundige bij de Open Universiteit, vanaf 2010 als universitair docent en vanaf 2012 als universitair hoofddocent. Van 2010 tot 2020 was zij als lector technology enhanced assessment verbonden aan Fontys Hogescholen, waar zij vanaf 2016 ook academic director van de masteropleiding Toetsdeskundige is. Sinds 2014 is zij vicevoorzitter van de Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs, ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verder is zij onder andere hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Joosten-ten Brinke heeft vele publicaties op haar naam staan.