Aandacht voor jonge mantelzorgers in de Week van de Jonge Mantelzorger

Van 4 tot en met 8 juni is het De Week van de Jonge Mantelzorger. In Zuid-Kennemerland worden allerlei activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor jonge mantelzorgers. Dat zijn kinderen en jongeren die mantelzorg bieden aan een ziek familielid. De week is een initiatief van Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning.



Een op de tien jongeren tot 24 jaar heeft thuis dagelijks te maken met een familielid dat langdurige zorg nodig heeft. Die verzorging kan nodig zijn vanwege een ziekte, lichamelijke beperking, psychische/psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking of verslaving. Voor jonge mantelzorgers is dat vaak een belasting waar ze niet altijd even makkelijk over praten. Velen van hen vinden het vanzelfsprekend om voor hun zieke (groot)ouders, broertje, zusje of andere familieleden te zorgen. De zwaarte van die zorg kan leiden tot concentratieproblemen op school, vermoeidheid en stress. Toch geven jongeren vaak aan dat het ook heel fijn kan zijn om iets te kunnen betekenen voor een naaste.



Tandem biedt hen advies en een luisterend oor. De Week van de Jonge Mantelzorger in 2017 leverde veel positieve reacties op. De rappende broertjes Joelito en Lorenzo Cortes – optredend als Dos Hermanos - maakten met tientallen leerlingen van het Coornhert Lyceum een rap over jongeren en mantelzorg. Naar aanleiding daarvan onderstreepte de afdelingsleider van 4- en 5-havo van het Coornhert het belang van het bespreekbaar maken van onderwerp: “Mantelzorg is een van de maatschappelijke thema’s die we op school behandelen. Heel belangrijk, omdat jonge mantelzorgers lang niet altijd herkend worden. Jongeren lopen er nu eenmaal niet mee te koop.”



In de Week van de Jonge Mantelzorger worden in Zuid-Kennemerland informatieve activiteiten georganiseerd. Op het programma staan dit jaar onder andere een tandemtocht langs organisaties die met kinderen en/of jongeren werken, een gezellige avond in het Haarlemse jongerencentrum Flinty’s en diverse gastlessen op scholen in Zuid-Kennemerland.



Het volledige programma en algemene informatie over jonge mantelzorgers is te vinden op www.jmz.nu en op facebook.com/TandemJongeMantelzorgers.