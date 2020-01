BNG duurzaamheidsfonds introduceert sportlening voor sportverenigingen

Amsterdam, 23 januari 2020 - Vanaf vandaag kunnen sportverenigingen een sportlening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de verduurzaming van hun accommodatie. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport, is het mogelijk om deze leningen aan te bieden tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief.



Duurzaam sporten voor iedereen



Van zonnepanelen op het dak en LED verlichting in de kantine, tot het (her)bouwen of geheel energieneutraal maken van het clubhuis.



Vanaf vandaag kunnen sportverenigingen een sportlening aanvragen om te werken aan hun duurzame ambities. Dat maakten het BNG Duurzaamheidsfonds en Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS) bekend tijdens het jaarcongres van NOC*NSF in de RAI in Amsterdam.



Routekaart verduurzaming Sport



Sporthallen, zwembaden, ijsbanen en alle clubhuizen bij voetbal-, hockey- en tennisverenigingen. Het is slechts een greep uit alle sportaccommodaties die, met een borgstelling van SWS, in aanmerking komen voor een Sportlening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds. De uitbreiding van het BNG Duurzaamheidsfonds is onderdeel van de vandaag ondertekende “Routekaart Verduurzaming Sport” die wordt ondersteund door onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten.



Bruno Bruins, minister van Sport:



‘’Verduurzamen van sportaccommodaties loont. Al binnen tien jaar kan een verduurzamingsmaatregel zich terugverdiend hebben. Lagere maandlasten beginnen meteen, zo kan een sportclub meteen investeren in dat wat zij belangrijk vinden.’’



Sportlening BNG Duurzaamheidsfonds



Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het BNG Duurzaamheidsfonds.



Heleen Plante, fondsmanager BNG Duurzaamheidsfonds van SVn:



“Wij zijn erg trots op de uitbreiding van het fonds’’, aldus Heleen Plante, fondsmanager van het BNG Duurzaamheidsfonds bij SVn. ‘’Met de Sportlening kunnen we veel sportverenigingen in Nederland helpen met het verduurzamen van hun sportlocaties, zodat jong en oud op een duurzame manier kunnen blijven sporten. Nu en in de toekomst.’’



Olivier Labe, lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank en voorzitter van de Raad van Toezicht van het BNG Duurzaamheidsfonds:



“Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van de strategie van BNG Bank. Door uitbreiding van het BNG Duurzaamheidsfonds met een sportlening komen we tegemoet aan de groeiende vraag naar eenvoudige financiering voor duurzame projecten en ondersteunen we de energietransitie. ”



Dick Zeegers, directeur van Stichting Waarborgfonds Sport:



“Stichting Waarborgfonds Sport heeft als doelstelling om leningen tegen gunstige voorwaarden mogelijk te maken. We zijn verheugd dat het BNG Duurzaamheidsfonds deze leningen wil verstrekken.”



Meer informatie



Ga voor meer informatie over de borgstelling of het aanvragen van een borgstelling naar https://sws.nl/



Ga voor meer informatie over de sportlening en voor aanvragen naar https://www.sportlening.nl/ of de fondswebsite https://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/



Foto-onderschrift: Vele clubhuizen zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen (Foto: De Groene Club).