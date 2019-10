Milko Steijvers bij Wintercircus Utrecht terug in de piste

Hij raakte alles kwijt maar nu is hij terug. Sterker dan ooit. Milko Steijvers (57) stond meer dan 20 jaar aan het hoofd van Circus Herman Renz voordat in 2015 het doek viel. Hij werkte de afgelopen jaren onder meer met een Vlooiencircus op De Parade maar keert tijdens de kerstvakantie terug in het circus. Hij is spreekstalmeester bij Wintercircus Utrecht. Dat hebben de producenten van het mega circus bij de Jaarbeurs vandaag bekend gemaakt. ,,Ik kijk er enorm naar uit”, verklaart Milko. ,,Het is een grote show met internationale acts. Ik vind het super om daarvan onderdeel uit te maken.”



Hij stond jarenlang aan de top van de Nederlandse circuswereld. Milko Steijvers is artiest, clown en was tot 2015 directeur van Circus Herman Renz. ,,De belastingdienst legde het circus in 2015 aan banden”, vertelt hij. Zijn droom en levenswerk spatte uiteen. Hij nam voorgoed afscheid van piste. ,,Ik had gedacht dat ik nooit meer in een tent zou optreden. Tot de producenten van Wintercircus Utrecht me een maand geleden belden. Ze boden me de rol van spreekstalmeester aan.” Milko dacht kort na, overlegde met zijn gezin en besloot deze gelegenheid met beide handen aan te grijpen. ,,Het is het grootste Kerst/Wintercircus van Nederland. Een enorme kans natuurlijk. Ik sta tussen bekroonde acrobaten en artiesten uit letterlijk alle delen van de wereld. Super spannend en de ultieme productie voor een comeback in het circus.” Hij laat zich voor zijn rentree in de piste een gloednieuw kostuum aanmeten. ,,Het wordt een prachtig rokkostuum dat past bij deze tijd. Compleet met glimmende laarzen. Ik ga er alles aan doen om van deze rol bij Wintercircus Utrecht een succes te maken.”



Over het circus



Wintercircus Utrecht vindt plaats bij de Jaarbeurs in een tentencomplex dat aan meer dan 1.200 bezoekers per voorstelling plaats biedt. ,,De tent is ongekend groot”, zegt Milko. ,,Alles is bovendien volledig in kerstsfeer gedecoreerd. Zowel de voorstelling als de decoratie zijn sprookjesachtig mooi.” De show staat bol van de sensaties. ,,Ik mag een reeks absolute top acts aankondigen. Denk bijvoorbeeld aan motoren die door een stalen kooi racen, stunts op een rad des doods en behendige trampoline acrobaten. Vrijwel alle nummers waren nooit eerder in Nederland te zien. Wintercircus Utrecht is een tempel van spectaculaire circuskunst.” Er is ook ruimte voor romantiek. ,,Denk bijvoorbeeld aan een prachtig doekennummer in de nok van de tent. Een waar liefdesverhaal in de lucht.” Wintercircus Utrecht is van 21 december t/m 5 januari te zien op P2 van de Jaarbeurs.