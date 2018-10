Management buy-out ETP (Emergo Textile Projects)

Het management van Emergo Textile Projects B.V. (hierna: ETP) maakt bekend dat het - samen met Horizon Investeringen Groep B.V. - de aandelen van ETP heeft overgenomen van Doniger Fashion Group B.V.

ETP is een toonaangevende aanbieder in het hogere segment bedrijfskleding. De kracht van ETP ligt in haar totale propositie, van creatief concept tot turn-key project management van uiteenlopende, veelal complexe bedrijfskledingprojecten. ETP werkt voor opdrachtgevers in o.a. retail, reiswezen, dienstverlening en hospitality.

Horizon Investeringen Groep B.V. is een recent opgerichte investeringsvennootschap van betrokken ondernemers die investeert in bewezen bedrijven met het hoofdkantoor in Nederland en waarvan het management bereid is zelf mee te participeren.

Er worden geen mededelingen gedaan over de koopsom.

Het management is enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling en verheugt zich erop om, vanuit deze management buy-out, ETP zelfstandig te laten groeien met de focus op het creëren van bijzondere collecties resulterend in gelukkige bedrijfskledingdragers.

Grote thema’s als duurzaamheid en innovatie blijven voor ETP belangrijke aandachtspunten. ETP beweegt zich in een markt waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en waarin opdrachtgevers hieraan hoge eisen stellen, waaraan ETP op een natuurlijke wijze invulling geeft.

‘Wij zijn bijzonder enthousiast over de nieuwe samenwerking met Horizon Investeringen Groep, die deze investering mede mogelijk maakt. Er breekt een nieuw tijdperk aan, en dat zal niemand ontgaan!’ (Barbara Schothorst)

‘De passie voor het vak zit in ons DNA en we zijn dan ook blij met deze nieuwe stap. Dit geeft ons nog meer energie en mogelijkheden om ETP naar een hoger plan te tillen.’ (Esther Oostdijk-Rietman)

‘ETP is een onderneming met een gedreven managementteam in combinatie met een bewezen track-record. Daarmee past ETP perfect in het participatieprofiel van Horizon Investeringen Groep B.V. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het management van ETP in combinatie met de ondernemerservaring van Horizon leidt tot het voortvarend realiseren van de ambities van ETP’. (Bas van de Klok)