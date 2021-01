Bekijk het nieuwe leven van watertorens in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programa ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 26 januari, de laatste aflevering, gaat Hannelore naar de Technische Universiteit Eindhoven. Niet omdat ze daar industrieel erfgoed bezoekt, maar voor de afronding van het watertorenproject van studenten Bouwkunde.



In elke aflevering van Gebruikte Stenen was een vlog te zien van studenten die onderzoek doen naar herbestemming van watertorens die niet meer voor de watervoorziening worden gebruikt. Hiervoor werden torens bezocht in Bergen op Zoom, Vught, Dongen, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal, Steenbergen, Tilburg, Zevenbergen, Oss en Breda.



Maar het onderzoek van de studenten was veel uitgebreider dan in die korte visuele presentaties te zien was. Hannelore is aanwezig in de collegezaal bij de eindpresentaties van de studenten voor hun docenten Irene Curulli en Deniz Ikiz Kaya. Vanwege corona was maar een deel van de studenten aanwezig in de collegezaal, een ander deel presenteerde hun project online. Tot slot interviewt Hannelore professor Curulli over wat dit onderzoek naar Brabantse watertorens heeft opgeleverd.



Rubrieken



In deze aflevering is twee keer een korte beeldenreeks te zien met uiteenlopende voorbeelden van industrieel erfgoed in de provincie. De gebouwen staan in Cuijk, Valkenswaard, Hilvarenbeek, Willemstad, Waalre, St. Oedenrode, Steenbergen en Gilze.



Achtergrondinformatie: deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant en BOEi.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.