DAKA Sport neemt alle Sportsworld winkels over

De directies van DAKA Sport en Sportsworld hebben overeenstemming bereikt over de overname van de retailactiviteiten van Sportsworld in Beuningen, Leerdam en Rotterdam-Zuid. Vanaf 1 juni zullen de filialen van Sportsworld gefaseerd omgebouwd worden naar het succesvolle DAKA Mega Store concept. Het van oorsprong Rotterdamse DAKA familiebedrijf groeit hiermee naar 17 sport & lifestyle winkels verspreid over Nederland met een totale oppervlakte van meer dan 50.000 m2 naast de webshop DAKA.nl.



Vorig jaar opende DAKA al een nieuwe winkel in de ex-vestiging van Sportsworld in ‘The Wall’ aan de A2 bij Utrecht. Naast de huurcontracten voor de drie winkels worden ook de arbeidsovereenkomsten met het Sportsworld personeel collectief overgenomen. DAKA verwelkomt daarmee ruim 100 nieuwe collega’s die een nieuwe toekomst wordt geboden. Ook de bestaande relaties met leveranciers zullen waar mogelijk worden voortgezet. Het Sportsworld loyalty programma wordt geconverteerd naar het DAKA VIP loyalty programma. Gespaarde punten uit het Sportsworld loyalty programma zijn tot 1 jaar na uitkering inwisselbaar bij de nieuwe DAKA filialen.



DAKA directeur Jan-Peter Dankaart: “Dit is weer een fantastische stap in onze omni-channel strategie, waarmee we ernaar streven om onze succesvolle webshop DAKA.nl te combineren met landelijke winkeldekking, zodat de Nederlandse consument binnen een halfuur een DAKA winkel kan bereiken. Zo zijn we in staat om voor onze klanten persoonlijk, deskundig advies te combineren met een breed assortiment en snelle levering. De volgende stap is om nog verder naar het Zuiden af te zakken, met Noord-Brabant als eerste op het vizier.”.



Sportsworld directeur Inge van Kemenade: “Met veel plezier kijk ik terug op ruim 24 jaar ‘winkelen in de sport en vrije tijdsbranche’, altijd gesteund door de fantastische Sportsworld teams en onderweg een band opgebouwd met veel leveranciers. Ik weet nog heel goed dat het de wens van Peter Dankaart was dat zijn kinderen als een eenheid DAKA zouden voortzetten in de toekomst. Die wens is uitgekomen want de drie Dankaarts bouwen het familiebedrijf nog steeds met veel kennis, kunde en succes als een hecht team uit. Met de overname van de Sportsworld winkels laat ik zowel het concept als de Sportsworld teams in goede handen achter en dat was dan weer mijn wens.”.