Deliveroo integreert met kassasysteem LightSpeed

Amsterdam, 25 juni 2018 - Maaltijdbezorger Deliveroo en kassasysteem-leverancier Lightspeed maken vandaag, tijdens het horeca event Data Meets Hospitality, de directe integratie tussen Deliveroo en Lightspeed bekend. Bestellingen via Deliveroo worden nu direct in het kassasysteem van Lightspeed verwerkt. De integratie helpt ondernemers om maaltijdbezorging beter in hun businessplannen te integreren. Hiermee gaan zij op efficiëntie en daarmee ook winst vooruit. Een primeur voor Lightspeed: het is de eerste integratie tussen de software van Deliveroo met een kassasysteem in Europa. Op dit moment is deze koppeling exclusief voor Lightspeed-klanten beschikbaar.



Einde aan chaos, fouten en extra kosten



Voor horeca uitbaters is deze koppeling de innovatie waar zij met smart op hebben gewacht. Horecaondernemers die maaltijdbezorging aanbieden, kampen met teveel iPads achter de bar en het vele extra werk wat het manuele en foutgevoelige overzetten van de bezorgorders in de kassa oplevert. Om omzet en voorraad correct en legaal bij te kunnen houden, moet elke order die op een bezorgtablet binnenkomt worden overgezet naar het kassasysteem. Dit kost niet alleen veel tijd maar hiervoor moeten de meeste ondernemers een extra fulltime werknemer in dienst nemen die verantwoordelijk is voor de bezorgorders. De integratie lost beide problemen op. Er zijn naast de iPad kassa geen aparte tablets meer nodig en de voorraad wordt automatisch bijgewerkt. Hierdoor wordt er nooit meer een order gemist en worden er minder fouten gemaakt.



Jerome Laredo, VP EMEA van Lightspeed: “Wij hadden altijd al een sterke visie voor connected horeca en streven er naar het werk van horecaondernemers makkelijker te maken en hen de tools te geven om te groeien. Wij willen dat Lightspeed dé management hub is voor restaurateurs. Deze integratie geeft onze klanten een kans om deel te nemen aan de snel groeiende markt voor maaltijdbezorging. Daar zijn wij bijzonder blij mee.”



Deliveroo is de eerste maaltijdbezorger die een stap neemt in richting van de kassasysteem aanbieders en is enthousiast over de integratie mogelijkheden die de koppeling biedt. Mathieu de Lophem, General Manager, Deliveroo Benelux bij Deliveroo, zegt: “Deliveroo is voortdurend aan het innoveren, met het oog restaurateurs te steunen. Van onze partners hebben wij gehoord dat een integratie met hun kassasystemen een belangrijke stap is om het aanbieden van maaltijdbezorging eenvoudiger te maken. Daarom zijn we enthousiast om wereldwijd samen te werken met Lightspeed. Door deze samenwerking helpen we restaurants tijd te besparen bij het invoeren van bestellingen in verkoopsystemen, zodat het personeel zich kan concentreren op het leveren van een geweldige ervaring, terwijl restaurants hun winst kunnen verhogen door middel van het efficiënt verwerken van maaltijdbestellingen.”



Voor restaurants en andere horecaondernemers zijn de voordelen van de integratie voor de hand liggend:



● Het personeel dat de bezorgorders verwerkte kan nu in de zaak worden ingezet voor een betere gastervaring



● Enorme tijdsbesparing door het automatische verwerken van orders



● Minder fouten omdat orders niet overgetypt moeten worden



● Meer plek achter de bar door minder iPads



Lightspeed klant Marcel Burger is de integratie al aan het testen. Eliot Bremans vertelt: “Voordat we Deliveroo met Lightspeed integreerden, hadden we twee tablets nodig: één voor het restaurant en één voor de bezorgservice. Aan het einde van de service moesten we elk van de delivery bestellingen in het Lightspeed-kassasysteem opnieuw invoeren, wat een grote verspilling van tijd was. Onze voorraad is direct gekoppeld aan het Lightspeed-kassasysteem; als we een burger verkopen in het restaurant, wordt het onmiddellijk van de voorraad afgetrokken, op deze manier controleren we de voorraad in realtime, wat niet het geval was bij delivery. Onze inventaris was nooit correct. Nu worden orders geplaatst op Deliveroo direct toegevoegd aan het Lightspeed-kassasysteem, wat ons veel tijd bespaart en onze foutenmarge verkleint. We hadden ook veel problemen met de BTW. Deze was voor de restaurantservice en de bezorgservice verschillend. We moesten de BTW handmatig wijzigen. Nu wordt het automatisch aangepast door het kassasysteem dat de bestellingen van Deliveroo herkent.”



De samenwerking tussen Deliveroo en Lightspeed zal naar verwachting voor veel beweging in de erg competitieve horecasector zorgen. Klanten van Deliveroo en Lightspeed kunnen zichzelf vanaf vandaag op de wachtlijst plaatsen voor de aansluiting.