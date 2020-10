Millésime Bio 2021 – Internationale vakbeurs biologische wijn van 25 t/m 27 januari 2021

Als eerste internationale bijeenkomst in de wijn-, brouwerij- en gedistilleerde drankenindustrie van het jaar, belooft Millésime Bio 2021 meer dan ooit hét evenement te worden waar alle professionals in de sector naar uitkijken, een symbool van herstel na een moeilijke periode. De internationale bijeenkomst voor biologische wijn, die plaatsvindt van 25 tot en met 27 januari 2021 in het Franse Montpellier, zal net als vorig jaar 1.300 exposanten uit de hele wereld ontvangen in het Montpellier Expositiecentrum, met respect voor de geldende gezondheidsvoorschriften.



De wijnindustrie is zwaar getroffen door de gezondheidscrisis, die een wezenlijk omzetverlies heeft veroorzaakt. Om de sector opnieuw te doen heropleven, grijpen wijnbouwers enthousiast de gelegenheid aan om te exposeren op de internationale vakbeurs voor biologische wijn, die jaarlijks door bijna 7.000 kopers wordt bezocht.



Uitverkocht



Het succes van deze editie is duidelijk voelbaar in de reserveringen van de stands, die amper een maand na de opening van de inschrijvingen al uitverkocht waren. Voor 15% van de standhouders is het de allereerste deelname aan de internationale vakbeurs. In een tijd waarin de biologische wijnmarkt blijft groeien en in een context waarin iedereen streeft naar meer vruchtbare relaties, bewijzen deze cijfers de sterke aantrekkingskracht en de zakelijke efficiëntie van Millésime Bio, een vakbeurs die werd opgericht door professionals die de verwachtingen van de wijnbouwers en de bezoekers kennen.



Internationale exposanten op afspraak



Met de steun van SudVinBio en de wijnbouwers van de regio Occitanië sinds 1993, verzamelt Millésime Bio meer dan 20 nationaliteiten uit de wijnindustrie. In lijn met de vorige edities zijn ongeveer 20% van de stands door buitenlandse exposanten vertegenwoordigd. Als 's werelds belangrijkste biologische wijnproducerende regio neemt Occitanië nog steeds één op de drie stands voor haar rekening.



Veiligheid



Om exposanten en bezoekers in alle veiligheid te kunnen ontvangen, is door de organisatie een strikt protocol opgesteld. "Ondanks de uitzonderlijke situatie doen we er alles aan om in 2021 even veel exposanten en bezoekers te kunnen verwelkomen als vorig jaar", aldus Jeanne Fabre, wijnbouwer in de Languedoc en Voorzitter van de vakbeurs Millésime Bio. "Er moet rekening gehouden worden met extra maatregelen en deze zullen worden gerespecteerd."



Challenge Millésime Bio: de Internationale wedstrijd van biologische wijnen



Elk jaar wordt midden januari de Challenge Millésime Bio georganiseerd, waarbij een selectie van gecertificeerde biologische wijnen uit de hele wereld wordt gedegusteerd door een jury van professionals. Dit jaar wordt de wedstrijd gehouden op 13 januari 2021 en worden er 1900 wijnen geproefd. De winnende wijnen zullen worden aangeboden voor een degustatie tijdens de beurs Millésime Bio in een afzonderlijke ruimte.



Kijk voor meer informatie op https://www.millesime-bio.com/en



Over Millésime Bio



Millésime Bio wordt georganiseerd door SudVinBio, de interprofessionele vereniging van biologische wijnbouwers uit Occitantië. SudVinBio is een vereniging volgens de wet van 1901, ontstaan in 1991, met een interprofessioneel karakter, die producenten (privékelders en coöperaties) en handelaars van biologische wijnen uit de Occitaanse regio, de belangrijkste biologische wijnstreek van Frankrijk, samenbrengt. SudVinBio vertegenwoordigt bijna 70% van de regionale productie van AB-gecertificeerde wijnen eind 2019 (d.w.z. ongeveer 700.000 hl), en doet promotie- en communicatieacties, behartigt de belangen van haar leden, voert onderzoeksexperimenten uit en verleent advies.