VSK steunt ‘Nee-derland’-campagne Jan Roos

VSK, de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten, zegt ‘ja’ tegen het Nee-derland initiatief van journalist Jan Roos in zijn strijd tegen betutteling door de overheid dat op 16 oktober is gelanceerd.



“Net als Jan Roos vinden wij dat volwassen Nederlanders steeds vaker en steeds meer worden beperkt in hun vrijheid. Mensen voelen de dwang van de overheid en andere organisaties om weg te blijven van bepaalde keuzes, terwijl zij heel goed hun eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen”, aldus VSK-directeur Jan Hein Sträter.



De VSK, die fabrikanten van sigaretten en shagproducten in Nederland vertegenwoordigt, merkt de betutteling ook richting haar eigen branche. Het Nationaal Preventieakkoord, waarvan de inhoud vermoedelijk binnenkort door Staatssecretaris Blokhuis bekend wordt gemaakt, bevat waarschijnlijk veel betuttelende maatregelen.



Staatsverpakking sigaretten



Eén van de plannen van staatssecretaris Blokhuis is om in navolging van landen als Australië een staatsverpakking in te voeren. Een pakje voor sigaretten en tabaksproducten zonder kleuren, logo of ontwerp en voor elk merk identiek. Hoewel in Australië allang wordt toegegeven dat deze maatregel niet heeft gewerkt, vreest Jan Hein Sträter dat dit nog maar het begin is van veel meer betuttelende maatregelen die aangekondigd zullen worden. Binnenkort zou het zelfs verboden kunnen worden om pakjes sigaretten en shag te laten zien bij de vertrouwde tabaksspeciaalzaak.



“Voor een 100% legaal product is een staatsverpakking een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling in een democratisch land. De keuze van de consument wordt immers afgenomen. De vraag rijst natuurlijk welke bemoeienis en betutteling hierna komt. Blanco hamburgerdoosjes? Een flesje wijn zonder logo? Chocolade verpakt in wit papier? Suiker- en vet-taks? Niemand weet waar de grens ligt“, stelt Sträter.



Garantie op tolerantie



De zeer recente ontwikkeling in Groningen, waar roken op de openbare weg ineens verboden dreigt te worden, past volgens VSK helemaal in de huidige trend van betutteling. Respect voor elkaar, zelf bepalen wat goed voor je is en wat niet, is ver te zoeken. Terwijl nog niet zo lang geleden Nederland bekend stond om zijn tolerantie.



Jan Roos staat , onder meer als voormalig journalist van GeenStijl, bekend als onafhankelijk denker die een stevige mening heeft over een veelvoud aan maatschappelijke vraagstukken. Hij schuwt daarbij de controverse niet. Toch heeft VSK niet lang getwijfeld om Jan Roos en zijn Nee-derland campagne te steunen.



“Jan Roos bereikt een groot gedeelte van de bevolking. Eerlijke, hardwerkende en goedgeïnformeerde mensen die gewoon zelf willen bepalen hoe zij genieten en daarbij niet voortdurend berispt willen worden, alsof ze niet in staat zouden zijn om voor zichzelf te zorgen. Door onze steun te geven aan deze ludieke campagne, roepen wij politici en vooral de staatssecretaris op om zich te houden aan de afspraken uit het regeerakkoord en enkel bewezen effectieve maatregelen in te voeren op het gebied van preventie, en daaromtrent met ons in gesprek te gaan.” aldus Sträter.



EINDE PERSBERICHT