Opening tentoonstelling 'Stap in de wereld van De Bosatlas'

Vanaf zaterdag 16 november is de tentoonstelling ‘Stap in de wereld van De Bosatlas’ te zien in het Nationaal Onderwijsmuseum. Een tentoonstelling voor jong en oud over het verhaal achter de atlas die iedereen kent.



Bekend



Generaties Nederlandse kinderen zijn opgegroeid met de Bosatlas. De naamsbekendheid van de Bosatlas is enorm en reikt tot ver buiten de muren van de school. Maar wie was Pieter Roelf Bos en wat bewoog hem tot het in kaart brengen van de wereld? Hoe werden kaarten gemaakt en welk verhaal vertellen zij? En hoe kan het dat dit lesboek zich al bijna 150 jaar weet te handhaven?



Vele ontwikkelingen



De Bosatlas heeft sinds 1877 vele ontwikkelingen doorgemaakt: van pure topografie, via thematische kaarten naar de volledig gedigitaliseerde versie. De tentoonstelling toont hoe de ontwikkeling van de Bosatlas en het aardrijkskundeonderwijs hand in hand gaan. Wandel door de tentoonstelling en zie hoe vanaf het eerste begin in leerboeken wordt verwezen naar de atlas. Naast atlassen en lesmethoden, toont de tentoonstelling ook wandkaarten en wandplaten van Bos en werk van kunstenaars die zich hebben laten inspireren door De Bosatlas.



Voor jong en oud



Speciaal voor deze tentoonstelling is een bijzondere 'Boswandeling' ontwikkeld. Deze rondleiding voert u langs de mooiste objecten uit de tentoonstelling. Een spannende speurtochtposter en een doe-boekje voor kinderen in de basisschoolleeftijd maken ‘Stap in de wereld van De Bosatlas' ook uitermate geschikt als familie-uitje.



De tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking met GRID Groningen en Noordhoff. Deze tentoonstelling was tot 27 oktober jl. onder de titel 'De Bosatlas, de kunst van het weglaten' in GRID Groningen te zien.



Tentoonstelling ‘Stap in de wereld van de Bosatlas’



Te zien vanaf 16 november 2019 tot eind 2020



Nationaal Onderwijsmuseum



Burgemeester de Raadtsingel 97



3311JG DORDRECHT



www.onderwijsmuseum.nl