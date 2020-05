ViroTact ontwikkelt COVID-19 test om besmetting direct aan te tonen

Het Groningse ViroTact ontwikkelt een snelle, point of care COVID-19 test voor het direct aantonen van besmetting met het coronavirus.



ViroTact, dochter van Detact Diagnostics, is in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een COVID-19 test waarbij binnen 30 seconden uitsluitsel gegeven wordt over de al dan niet aanwezigheid van het coronavirus bij de geteste persoon. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage gedaan aan het voorkomen van verspreiding van het virus.



ViroTact maakt gebruik van haar innovatief technologisch platform en verwacht de test in 8 weken beschikbaar te hebben.



Indammen van het virus is essentieel voor de gezondheid van personen en het onder controle krijgen van deze wereldwijde pandemie. Volgens specialisten van Johns Hopkins en Harvard is traceren van het virus door middel van intensief testen op corona-besmettingen de enige optie om de pandemie aan te pakken en de maatschappij weer op gang te krijgen. De inschatting is, om dat op een veilige manier te bereiken, alleen al in de VS meer dan 5 miljoen tests per dag nodig zijn.



Huidige tests voor de detectie van het virus duren te lang, zijn te duur en arbeidsintensief of hebben gespecialiseerd apparatuur en personeel nodig. Er is dus behoefte aan een snelle point of care COVID-19 test.



De ViroTact technologie is gebaseerd op het aantonen van unieke proteasen die door virussen of bacteriën geproduceerd worden. In aanwezigheid van het virale protease komt er Infra- rood licht vrij dat door een speciaal ontworpen draagbare detector wordt opgevangen en direct een uitslag geeft.



“Dankzij de eenvoudige opzet en draagbare detector is het mogelijk direct te bepalen of een persoon het virus bij zich draagt. Onze test kan point of care, bij de huisarts, op de eerste hulp of op een mobiele testlocatie en bijvoorbeeld op luchthavens ingezet worden en draagt bij aan indammen van verspreiding van het virus” aldus Joost Gazendam, CEO ViroTact.



Carduso Capital heeft een substantiële financiële injectie gegeven om de ontwikkeling en tijd naar de markt te versnellen.