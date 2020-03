Bedrijfsmakelaar stapt over op 'live' bezichtigingen door Corona virus

P van den Bosch Bedrijfsmakelaars reageert flexibel op de Corona-crisis. Vanaf vandaag kunnen klanten kantoorpanden bezichtigen via een live video-verbinding. Directeur/partner Jasper Janssens legt uit:



"De economische dreiging van het Corona-virus vraagt om een creatieve en flexibele instelling. Wij willen onze cliënten ondanks alles blijven bedienen. Daarom hebben we besloten bezichtigingen te doen met behulp van de video conferencing tool Zoom. Dat is de beste én de veiligste manier om een fysiek bezoek te vervangen."



Live meekijken met een rondleiding



"Als iemand geïnteresseerd is in een bepaald pand, maken we net als altijd een afspraak voor de bezichtiging. De makelaar gaat naar de locatie en legt daar via Zoom contact met de klant. Deze kan dan online live meekijken terwijl de makelaar een rondleiding verzorgt. Vanzelfsprekend is er doorlopend overleg. De klant kan vragen stellen, aanwijzingen geven en de makelaar 'sturen' om een goede indruk te krijgen van het object. Overigens gaat alle communicatie via de site van Zoom. De klant hoeft niets te downloaden."



Een innovatie voor de toekomst



"We kunnen ons voorstellen dat we deze tool ook na de crisis nog wel eens zullen gebruiken, bijvoorbeeld als klanten zich niet kunnen of willen verplaatsen. We kunnen zo zelfs bezichtigingen verzorgen voor meerdere geïnteresseerden, die vanaf verschillende locaties meekijken. Aan de andere kant... Wij zijn een kantoor met een zeer persoonlijke aanpak. We doen dus straks liever weer échte bezichtigingen, waarbij je elkaar gewoon een hand kunt geven."