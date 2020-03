Tekort aan seksspeeltjes door Corona uitbraak

Dat mensen desinfecterende handgel en WC-papier hamsteren nu het aantal Corona-infecties toeneemt wisten we al langer, maar dat is niet het enige waar mensen niet zonder kunnen: bij online specialist MotsuToys rollen de seksspeeltjes voor mannen als warme broodjes over de toonbank.



"We zien duidelijk een toegenomen interesse de afgelopen weken", aldus eigenaar Niels van der Voort. Maar terwijl de vraag toeneemt, neemt het aanbod af: de toevoer van deze seksspeeltjes, die vooral uit Japan komen, loopt vertraging op. Een paar van de meest populaire producten zijn inmiddels al niet meer te krijgen. "Mensen lijken zich toch zorgen te maken. Als het RIVM adviseert elkaar de hand niet meer te schudden, wil je dan nog wel seks hebben? Gelukkig kun je met seksspeeltjes toch nog aan je trekken komen. We hebben tientallen soorten, dus er is voor ieder wat wils."



Niet alleen is seks een basisbehoefte voor veel mensen, een orgasme werkt ook stressverlagend. Bij een orgasme komt er een flinke dosis oxytocine vrij, een hormoon dat voor een ontspannen gevoel zorgt. Dat stofje komt niet alleen vrij bij seks met een partner, maar ook bij masturbatie.