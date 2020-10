Jacob Jan Boerma opent nieuw restaurant "Fine Fleur" in hartje Antwerpen

ONDER EMBARGO TOT VRIJDAG 9 OKTOBER 17:00



In de loop van 2021 opent Jacob Jan Boerma samen met Thomas Diepersloot (Restaurant Voltaire*) bij het nieuw te openen vijf sterren superior hotel: Botanic Sanctuary Antwerp in hartje Antwerpen een nieuw restaurant.



“De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe projecten op mij afgekomen. Ik vind het een mooie stap om in Antwerpen, een stad waar gastronomie booming is, een restaurant te mogen openen. Het komt op een unieke plek in Botanic Sanctuary Antwerp”, vertelt Boerma. Eind 2019 besloot hij na 17,5 jaar zijn driesterrenrestaurant De Leest te sluiten. Dit jaar zit hij exact 30 jaar in het vak. Hij opent hiermee voor het eerst een restaurant in België.



Boerma: “Het zal geen 2.0. versie worden van De Leest. In dit nieuwe avontuur, ga ik samenwerken met Thomas Diepersloot, chef van Restaurant Voltaire (Hotel Parc Broekhuizen). Hij wordt mede-eigenaar en heeft de dagelijkse verantwoording. Mijn typische stijl - het gebruik van diverse zuren, citrus elementen en wereldwijde specerijen – blijft ook hier kenmerkend voor mijn stijl.”



Ondanks de wereldwijde problemen met COVID-19, waar de culinaire wereld tot op heden veel last van heeft, kijken Boerma en Diepersloot er naar uit om dit nieuwe avontuur aan te gaan.



Thomas Diepersloot: “Ik werk nu vier jaar bij Hotel Parc Broekhuizen en heb het zien groeien tot waar het vandaag staat. In al die jaren heb ik, met Chef Jacob Jan Boerma in een adviserende rol, veel mooie dingen mogen meemaken. één daarvan is ‘Chefs at the Parc’ die onder zijn enthousiasme het hotel een mooi internationaal gezicht heeft gegeven. Toen hij mij vroeg of ik interesse heb voor een bijzonder project in België, was er voor mij geen enkele twijfel om hier ‘ja’ op te zeggen. Het is stiekem een jongensdroom om toch iets voor mijzelf te beginnen. Daar komt nog bij dat Antwerpen lonkt.



Botanic Sanctuary Antwerp is een vijfsterren superior hotel dat behoort tot The Leading Hotels of the World. Een historisch gebouw, dat ooit als ziekenhuis heeft gediend en in 2021 zijn functie als hotel gaat krijgen. Het gebouw bestaat uit diverse aaneengeschakelde panden, ligt in het hartje van Antwerpen en wordt bovendien het eerste vijfsterren superior hotel van deze stad. Het krijgt 109 hotelkamers, een uitgebreid congrescentrum en een unieke spa.



Bij dit persbericht hoort een bijlage.