HEMA opent 200e winkel buiten Nederland

Internationale expansie HEMA versneld vanwege succes



HEMA opent vandaag in Barcelona haar 200e winkel buiten Nederland. Het Nederlandse winkelbedrijf heeft haar internationale expansie in de afgelopen drie jaar flink opgevoerd vanwege de populariteit van de HEMA-winkels in het buitenland. Dit succes is voor HEMA reden om naar landen te kijken waarin zij nog niet actief is. Zo gaan in april de eerste twee winkels open in Oostenrijk en nog voor de zomer openen verschillende HEMA’s in Dubai de deuren.

Tjeerd Jegen, CEO HEMA: “Onze internationale winkels worden een steeds groter onderdeel van ons succes en daar zijn we natuurlijk enorm trots op. We verwachten in 2018 minimaal 35 winkels buiten Nederland te openen en we willen onze internationale groeiin de komende jaren verder versnellen. We willen niet alleen groeien in de landen waar we nu al winkels hebben, maar ook daarbuiten. Zo onderzoeken we mogelijkheden om, naast Dubai, winkels te openen in de rest van het Midden-Oosten.”

HEMA in Buitenland steeds bekender

Buiten Nederland opent HEMA vooral in grote steden winkels. Hierdoor kunnen in korte tijd veel nieuwe klanten worden bereikt, waardoor de naamsbekendheid sterk toeneemt. Zo blijkt uit recent marktonderzoek dat bijna 70% van de Parijzenaars HEMA kent.

Net zoals in Nederland is HEMA in het buitenland populair vanwege haar kwalitatief hoogwaardige producten, een opvallend design en een scherpe prijs. Naast typische Nederlandse producten zoals stroopwafels en ontbijtkoek is vooral stationary, make-up en seizoensproducten populair. Niet alleen in de buitenlandse winkelstraten is HEMA succesvol, maar ook online. Zo bestaat de omzet in Duitsland voor een kwart uit online verkopen en heeft HEMA in Frankrijk bijna 230.000 volgers op social media, meer dan welke andere Franse retailer dan ook.

Internationale expansie is een van de belangrijkste pijlers van de groeistrategie van HEMA, naast groei in de Benelux en online.

Informatie over HEMA

Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. De producten en diensten van HEMA kenmerken zich door goede kwaliteit, een goed ontwerp voor een scherpe prijs. Bij alles wat we doen staan onze klanten op nummer één. HEMA heeft 30.000 eigen producten en diensten, meer dan 700 winkels in 9 landen, 2 continenten en ruim 11.000 medewerkers (exclusief franchisenemers).