Succes Ontwikkeladviezen bevestigt behoefte aan structureel vervolg

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde per 1 december 55.000 nieuwe Ontwikkeladviezen beschikbaar. Met deze stap in (her)oriëntatie op de arbeidsmarktpositie ondersteunt het kabinet werkenden en werkzoekenden om zich voor te bereiden op de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt.



De run op het Ontwikkeladvies laat zien dat deze loopbaansubsidie in een grote behoefte voorziet. Binnen 25 uur waren alle 55.000 trajecten uitgegeven.



Als beroepsorganisatie bemerkt NOBCO een groeiende behoefte aan loopbaancoaching. De vraag naar professionele ondersteuning stijgt ten gevolge van de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en de invloed van COVID-19 op de werkgelegenheid. Nadenken over duurzame inzetbaarheid was al van groot maatschappelijk belang, aanvullende actie is nu gewenst.



NOBCO ziet graag een structurele regeling op het gebied van loopbaanbegeleiding, zoals onze zuiderburen die bijvoorbeeld ook kennen, zodat rust en continuïteit in het leren en ontwikkelen ontstaat. Investeren in de ontwikkeling van mensen draagt direct bij tot duurzame inzetbaarheid, verlaagt verzuim en werkloosheid en heeft een positief effect op het welzijn van werkenden en werkzoekenden met alle maatschappelijke winst en economische kostenbesparingen tot positief gevolg.



Over NOBCO



Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO, omdat ze zichzelf willen blijven ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.