Farah Karimi treedt af als commissaris van FMO

Vooruitlopend op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van FMO, kondigt Farah Karimi (1960) aan dat zij af zal treden als lid van FMO’s raad van commissarissen per 10 juni 2019. Reden voor haar vertrek is haar verwachte benoeming tot Eerste Kamerlid per 11 juni. Farah Karimi werd op 31 oktober 2018 lid van de raad van commissarissen.



Farah Karimi: "Hoewel ik uit zie naar mijn toekomstige rol, vind ik het jammer dit besluit al zo snel na mijn benoeming bij FMO bekend te moeten maken. Als senator wordt van mij verwacht dat ik eerlijk en onafhankelijk bijdraag aan nieuwe wetgeving en toezicht houd op de Nederlandse Staat en zijn deelnemingen, waaronder FMO. Mijn collega-commissarissen bij FMO en ik vinden het belangrijk dat we elke schijn van belangenverstrengeling als gevolg van het vervullen van beide functies, voorkomen. Ik heb FMO met veel plezier bijgestaan in haar missie om ondernemers in ontwikkelingslanden vooruit te helpen. Ik wens de organisatie het allerbeste toe en wil mijn collega's van de raad van commissarissen bedanken voor de prettige samenwerking."



Pier Vellinga, voorzitter van de raad van commissarissen bij FMO: "Uiteraard zijn we blij voor Farah als aankomend lid van de Eerste Kamer. Het is een belangrijke en eervolle positie die zij ongetwijfeld met dezelfde bevlogenheid en integriteit zal vervullen als haar rol als commissaris. We vinden het jammer dat ze ons gaat verlaten. We zullen haar kritische geest, expertise, inbreng en kennis uit het veld missen. Mensenrechten zijn essentieel voor FMO en voor de projecten die we financieren; en soms uiterst complex in de landen waarin we actief zijn. We hopen snel een geschikte kandidaat te vinden die we deze belangrijke portefeuille kunnen toevertrouwen, en wensen Farah het allerbeste in haar nieuwe rol."



Voordat zij deel uitmaakte van FMO’s raad van commissarissen was Farah Karimi meer dan 10 jaar werkzaam als directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Oxfam Novib en lid van de Raad van Bestuur van Oxfam International. Onder haar leiding is de organisatie, als onderdeel van Oxfam International, uitgegroeid tot een wereldwijde, invloedrijke beweging die armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestrijdt. Van 1998 tot 2006 was zij lid van het Nederlandse parlement voor GroenLinks met buitenlandse politiek, ontwikkelingshulp en Europese zaken in haar portefeuille. Daarnaast was Farah Karimi ook actief voor verschillende mensenrechtenorganisaties in binnen- en buitenland. Farah Karimi heeft Industrial Design gestudeerd aan de Isfahan University of Technology (Iran), wiskunde en informatietechnologie aan de Kiel University (Duitsland) en beleid en bestuur in internationale organisaties aan de Universiteit van Groningen (Nederland).