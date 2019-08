Modale woningzoekende toch niet helemaal kansloos

Woningzoekende alleenstaanden met een modaal inkomen kunnen met Duokoop kiezen uit 12% van het complete huizenaanbod dat op dit moment beschikbaar is. Kopen met Duokoop komt daarmee veel gunstiger uit dan de traditionele manier van kopen. Dat blijkt uit onderzoek van DNGB BV. Het bedrijf heeft in kaart gebracht hoeveel woningen beschikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen als ze kopen met Duokoop.



Uit recent gepubliceerd onderzoek van De Hypotheker over het huizenaanbod voor mensen met een modaal inkomen, bleek dat voor hen slechts 6% van het complete huizenaanbod beschikbaar was. Dat onderzoek ging echter uit van de traditionele manier van kopen. Met Duokoop wordt dat percentage verdubbeld.



Duokoop

Duokoop is een nieuwe manier om een woning te kopen. Met Duokoop koopt de klant een woning en een pensioenfonds de grond. Voor het gebruik van de grond betaalt de klant een maandelijkse vergoeding: canon. Omdat de klant alleen de woning financiert en de grond ‘huurt’, volstaat dus een lagere hypotheek. De klant betaalt over de grond geen aflossing, en houdt dus meer besteedbaar inkomen over. De canon is volledig aftrekbaar voor de IB. De extra ruimte kan de klant gebruiken om een duurdere woning te kopen of om te profiteren van een lagere netto maandlast. De klant kan op ieder gewenst moment de grond kopen.



Onderzoek DNGB

DNGB BV heeft in haar onderzoek het modale inkomen in 2019 vastgesteld op 36.000 euro. Met dit salaris kun je als single met Duokoop ongeveer kopen tot €191.000, i.p.v. €163.000 zonder Duokoop. Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is uitgegaan van 60.000 euro (36.000 + 24.000 euro). Hiermee is het mogelijk om met Duokoop te kopen tot € 333.000, i.p.v. zo’n € 285.000 zonder Duokoop.



Uitleg bedrijf

DNGB is een snelgroeiend FinTech bedrijf uit Almere en richt zich op de woningmarkt. Met het ontwikkelde product Duokoop, worden de mogelijkheden voor alle Nederlandse huizenkopers significant verruimd, door een woning op een andere manier te kopen. Met Duokoop koop je het huis en “huur” je de grond. Met dit nieuwe innovatieve product biedt DNGB de starter op de woningmarkt financieel perspectief dat optimaal aansluit bij de persoonlijke situatie. Zo draagt DNGB bij aan de toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters.



Op de bijgevoegde infographic is meer informatie te vinden.