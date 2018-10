Marketing Madheads een van de vijf finalisten van de EDA Award 2018

08-10-2018 Marketing Madheads strijdt 15 november tegen Olivery, Copyrobin, Aero Drinks en Patentstarters als een van de vijf start-ups die kans maakt op het winnen van de EDA Award 2018. De EDA award is een vast onderdeel van het jaarlijkse marketing congres ‘Marketing Pioneers’ in Den Bosch en staat voor de Erik Driessen Award ter nagedachtenis van Erik Driessen als dagvoorzitter van het eerste Marketing Pioneers congres. Vijf start-ups presenteren hun bedrijf dat potentieel de wereld op zijn kop kan zetten, op het hoofdpodium voor een jury van professionele investeerders met als doel het winnen van de felbegeerde EDA Award 2018 en een geldprijs.



Deze vijf vernieuwende start-ups zijn in voorrondes van de EDA award 2018 geselecteerd om zich als finalist te presenteren aan een publiek van 350 (marketing) professionals en aan een jury van professionele investeerders. Uit deze presentaties, de zogenoemde elevator pitches, zal de jury de winnaar met het meest baanbrekende idee bekend maken voor 2018.



“We zijn echt super blij en enthousiast dat we tot een van de finalisten behoren”, zegt Stefan Picavet, oprichter van Marketing Madheads. “We wisten al dat onze opdrachtgevers enthousiast zijn over ons online marketing platform ‘M.’ Hiermee maken we bedrijven zo goed in online marketing, dat ze geen online marketing bureau meer nodig hebben. Het is leuk dat we nu ook de erkenning uit het werkveld krijgen. Ons doel is namelijk om bedrijven echt meer mogelijkheden te geven om hun eigen online marketing te kunnen doen waardoor ze digitaal toekomstbestendiger worden. Dit is goed voor deze bedrijven maar daarmee ook goed voor onze economie en werkgelegenheid”.



Het congres Marketing Pioneers vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats om marketing professionals, managers en directies zakelijk te inspireren. Naast de ‘elevator pitches’ van de EDA award, bestaat het programma van 2018 uit verschillende key-note presentaties van hoofdrolspelers binnen vernieuwende bedrijven zoals Nadine Nooteboom (Swapfiets), Kashifa Suddle (Charlie Temple) en Bart Hoorntje (Bamigo). Het dagvoorzitterschap is in handen van Patrick de Zeeuw (Startupbootcamp) en de jury voor de EDA award bestaat naast Patrick de Zeeuw uit Johan van Mil (Peak Capital) en Miriam Dragstra (BOM).



Link naar website: https://marketingmadheads.online/



