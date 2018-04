CCV helpt bij de aanpak van matchfixing

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn om gokgerelateerde matchfixing verder aan te pakken. Dit doet het CCV op verzoek van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).



Sportbonden, de Kansspelautoriteit en opsporingspartners werken sinds enkele jaren samen om matchfixing aan te pakken. Dit moet verder worden uitgebreid en daarom is het CCV ingeschakeld. CCV-adviseur Luuk Olsthoorn maakte hiervoor een zogenaamd barrièremodel voor de aanpak van matchfixing.



Welke stappen zet een crimineel



Het model brengt in kaart welke stappen een crimineel moet zetten om geld te winnen via gokken door sportwedstrijden te beïnvloeden. Ook wordt er in belicht welke partijen potentieel betrokken kunnen zijn en wie welke signalen van een fix kan opvangen. “Belangrijk is ook het overzicht van risico’s dat bij het model is gepubliceerd. De risico’s zijn afhankelijk van de sporter en de wedstrijd”, aldus Olsthoorn. Hierdoor weten alle betrokken partijen welke barrières ze kunnen opwerpen om het werk van de matchfixer te verstoren.



“Dit model heb ik opgesteld op basis van kennis van experts van het Nationaal Platform Matchfixing. Voor het maken van barrièremodellen doe ik normaal sessies met de experts, maar dit keer niet omdat ze dat zelf al hadden gedaan. Veel informatie stond dus al op papier.” De CCV-deskundige heeft wel interviews met alle experts gedaan en dit bij elkaar gebracht in het model. De aangekondigde informatiecoördinator die aan de slag moet gaan bij het Nationaal Platform Matchfixing, kan op basis van deze informatie de strategie bepalen voor het bestrijden van matchfixing.



Internationaal probleem



Gokgerelateerde matchfixing is een internationaal probleem. “Er wordt veel gegokt en dat gaat ook steeds makkelijker via het internet. Je kunt bijvoorbeeld vanuit Azië inzetten op basketbalwedstrijden in Nederland”, vertelt de deskundige van het CCV. Hij ziet dat internationaal al wordt samengewerkt om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Dat gebeurt via de nationale platforms matchfixing.



De ministers van JenV en VWS hebbende Tweede Kamer inmiddels geïnformeerd over het versterken van de aanpak van gokgerelateerde matchfixing. Het barrièremodel matchfixing is te zien op de website www.barrieremodellen.nl.