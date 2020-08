Duitse testresultaten met hoge capaciteit mobiele luchtreiniger:



TAC V+ is zeer effectief in verwijderen van aerosolen



De TAC V+ is een hoge capaciteit mobiele luchtreiniger die vrijwel 100 procent effectief is in het verwijderen van aerosolen. Een Duitse universitaire test laat zien dat in een ruimte van 80 vierkante meter de concentratie aerosolen al in 6 minuten gehalveerd wordt. Dat kan helpen om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 tegen te gaan. De luchtreiniger is geschikt voor onder andere fitnessstudio’s, zorginstellingen, schoolgebouwen en brandhaarden als de vleesverwerkende industrie, waar de TAC V+ nu op grote schaal wordt ingezet in België en Duitsland. De TAC V+ is in combinatie met de geluidsdemper zeer stil en daardoor ook in stillere ruimtes niet storend.



Mobiele luchtreinigers zijn in principe geschikt om een bijdrage te leveren aan het indammen van de SARS-CoV-2 pandemie. Zij kunnen helpen om aerosolen te verwijderen: de minuscule druppeltjes die vrijkomen bij praten, hoesten en niezen. Deze aerosolen kunnen virusdeeltjes bevatten. De nieuw ontworpen luchtreiniger TAC V+ wordt in Duitsland gebouwd in samenwerking tussen Dryfast uit Vlaardingen en de Duitse industriepartner Trotec. Er worden uitsluitend hoogwaardige Europese componenten voor gebruikt.



Duitse testresultaten TAC V+



Wetenschappers van de Universität der Bundeswehr München hebben zeer recent hun officiële testresultaten over de TAC V+ vrijgegeven. De ruimteluchtreiniger heeft een volumestroom tot 1500 m³/u. De toegepaste H14 HEPA-filters kunnen zelfs aerosolen met een diameter van 0,1 tot 0,3 μm met 99,995% uit de lucht filteren. Bij continu gebruik is de gemeten verblijftijd van de uitgeademde aerosol in de ruimte zeer kort, zodat een verrijking van de kamerlucht met infectieuze aerosolen niet mogelijk is. Zelfs in een 22 m lange gang met meer dan 40 m² werd bij maximale volumestroom een halvering van de aerosolconcentratie binnen ongeveer vijf minuten gerealiseerd. In grotere ruimtes, ruimtes met veel objecten of zeer ongunstige geometrieën, moeten indien nodig meerdere ruimteluchtreinigers worden gebruikt om alle delen van de ruimte snel te filteren. Door het gevaar van het SARS-CoV-2 virus moeten de luchtverwisselingen volgens het onderzoek ten minste 4-8 keer per uur zijn.



Lange levensduur



De mobiele luchtreiniger TAC V+ is een nieuw ontwikkeld luchtfilterapparaat en speciaal gericht op het reduceren van aerosolen, vertelt directeur Pakorn van der Kooij van Dryfast. “Het unieke en gecertificeerde hittebestendige HEPA H14-filter verwijdert vrijwel alle aerosolen uit de lucht. Het H14-filterelement wordt periodiek verhit tot 100 graden Celsius. Daarmee wordt het filter volledig ontsmet en gedroogd, zodat het zelf geen bron virussen, bacteriën en schimmels wordt. Deze technologie, samen met het F7 voorfilter om het grof- en fijnstof op te vangen, zorgen voor een lange levensduur van het HEPA-filter: bij gebruik van de TAC V+ in publieke ruimtes zal in de meeste gevallen het filter minimaal 12 maanden meegaan.”



Veel toepassingen



De TAC V+ is geschikt voor bijvoorbeeld, scholen, fitnessstudio’s, wachtruimtes, apotheken, dokterspraktijken, zorginstellingen, horecagelegenheden, vergaderruimtes en kantoorruimtes waar goede ventilatie of aanpassingen aan het systeem niet wenselijk of mogelijk is. Deze mobiele oplossing kan de kans op besmetting bij personeel en bezoekers/klanten aanzienlijk reduceren.